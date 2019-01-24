В городе Сарань Карагандинской области начала свою работу крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция ТОО "SES Saran" на 100 мегаватт, сообщает zakon.kz.

На площади в 164 гектаров размещены 307 тысяч вольтаических панелей. Они и будут преобразовывать энергию солнца в электрическую.

В Казахстане теперь есть две крупные солнечные электростанции в Центральной Азии. Одна из них Бурминская и вторая - СЭС «Сарань» мощностью 100 МВт. На солнечной электростанции применены продвинутые технологии, хорошие панели, все процессы автоматизированы.

Панели, установленные на электростанции в Сарани, принадлежат последнему поколению солнечных батарей, у которых нет металлической окантовки. За счёт этого на них не скапливается снег, а дождь просто стекает на землю, не причиняя им никакого вреда. Даже в самую пасмурную погоду панели смогут вырабатывать около 10-15 мегаватт. Срок эксплуатации панелей - 40 лет.

Проект реализуется международной инвестиционной группой из Германии, Чехии и Словакии. Общая стоимость частных инвестиций составила 137 миллионов долларов.

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