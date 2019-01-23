Китай занимает первое место среди первой двадцатки стран во внешнеторговом обороте Узбекистана, сообщает CA-NEWS.

По данным Госкомстата Узбекистана, от 22 января, товарооборот между Узбекистаном и Китаем в 2018 году составил почти $6, 428 миллиардов. Из этой суммы $2, 869 миллиардов приходятся на долю экспорта, а около $3, 559 миллиардов на долю импорта.



Как сообщается, Китай получит заработал $2,1 миллиарда за счёт увеличения объема строительства в 2018 году. На эти деньги Узбекистан приобрел специальную строительную технику из Китая.



Кроме того, Южная Корея продала строительной промышленности Узбекистана спецтехники на $1,5 миллиардов.

В 2018 году внешнеторговый оборот Узбекистана составил $33,8 млрд. Из этого объема $14,25 млрд пришлось на импорт, $19,55 млрд – на экспорт. Положительное сальдо оказалось на уровне $5,3 млрд, отмечает Фергана.

Аналитики Госкомстата подчеркивают, что за минувший год в разы увеличились поставки из-за рубежа следующих товаров: сахара, минеральных удобрений, электроэнергии, сырой нефти, цемента, экскаваторов и бульдозеров, конструкций строительных сборок.

В числе основных импортеров Узбекистана изменений в 2018-м по сравнению с предыдущим годом не произошло. Лидерство сохранил Китай ($3,55 млрд), на второй строчке осталась Россия ($3,53 млрд), на третьем – Южная Корея ($2 млрд). В топ-5 вошли также Казахстан и Турция.

Что касается экспорта, то наиболее плодотворным месяцем стал декабрь 2018 года, когда узбекистанские предприятия заработали на зарубежных контрактах $295 млн, что втрое превышает аналогичные показатели ноября.

В течение всего прошлого года основной экспортной единицей Узбекистана были услуги, на них приходится свыше $3 млрд. Еще $2,9 млрд поступили в страну от продажи золота. Здесь цифра могла быть больше, но, как свидетельствует Центробанк республики, в третьем квартале торговля благородным металлом не производилась.

Кроме того, на экспорт в больших объемах отправлялись энергоносители и нефтепродукты ($2,6 млрд), текстиль ($1,6 млрд), черные и цветные металлы ($1,1 млрд) и продовольствие ($1 млрд).

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