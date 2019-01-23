Известный российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов передал в дар Центру исламской цивилизации в Узбекистане коллекцию книг на 8 миллионов долларов, сообщает Podrobno.uz.

Коллекция состоит из 4923 наименований редких книг на латыни, английском, французском и немецком языках, изданных с XIII века о влиянии ориентализма и исламского мира на Европу. Среди них есть первый латинский перевод "Канона врачебной науки" Авиценны.

Центр исламской цивилизации строится в Ташкенте при финансовой поддержке Алишера Усманова.

Планируется, что комплекс будет построен в соответствии с международными стандартами и будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.

Символический краеугольный камень в его основание был заложен в июне 2018 года президентом Узбекистана.

Ранее в интервью Forbes Усманов заявил, что вложит в строительство центра 100 миллионов долларов.

Проект Центра исламской цивилизации в Ташкенте с сайта podrobno.uz

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