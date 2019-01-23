Управление образования города Душанбе объявило о наборе професиональных психологов в общеобразовательные школы. В столичных школах остаются вакантными более 30 рабочих мест. Им обещают зарплату в 800-900 сомони. Сейчас во многих школах в качестве психологов работают обычные учителя.
В мэрии отметили, что в каждой школе должен работать штатный психолог. Но из-за нехватки кадров, в настоящее время психологическую поддержку школьникам оказывают обычные педагоги, в основном филологи.
«Мы хотим заменить их профессиональными психологами. Поэтому объявили о наборе, - сообщил «АП» Махмадали Азизи, начальник Управления образования города Душанбе. - Принимаются только психологи, имеющие высшее образование, окончившие психологический факультет Таджикского национального университета, Таджикского государственного педагогического университета или других высших учебных заведений».
В Министерстве образования и науки «АП» сообщили, что психолог должен быть в штате каждой школы.
«Такая штатная единица должна быть во всех школах страны, но, к сожалению, не во всех школах это есть. Возможно, из-за нехватки кадров, возможно и из-за финансирования. Ведь школы финансируются за счёт местных бюджетов, и в некоторых районах и городах могут просто урезать эту рабочую единицу», - сообщил пресс-секретарь Минобрнауки Эхсони Хушбахт.
В Душанбе функционируют 102 общеобразовательные школы, 2 лицея и 2 гимназии для одарённых детей и 4 школы-интерната.
Готовы ли психологи работать за 900 сомони?
Как сообщили в управлении образования столичной мэрии, психологи будут получать наравне с преподавателями за одну рабочую единицу 800 - 900 сомони. Здесь также отметили, что из-за нехватки кадров, психологи могут работать по совместительству, то есть, одновременно в двух местах.
Фируза Мирзоева, психолог – консультант, говорит, что наличие психологов в школах - необходимость и найдутся специалисты, которые готовы работать в школах.
«В Душанбе есть факультеты по подготовке психологов. Специалистов должно хватать, не говоря о тех, которые учатся за рубежом. Думаю, начинающие психологи согласятся работать за такую зарплату. И это хорошо, что они могут работать по совместительству», - сообщила она.
За 10 месяцев 2018 года в столице зарегистрировано 261 преступление, совершенное 163 несовершеннолетними.
Помогут уменьшить правонарушения
Основная задача школьных психологов - проведение профилактической работы со школьниками.
«Они должны проводить психологическое просвещение, психологическую профилактику среди школьников, консультировать родителей и учителей. Они также будут работать с трудными детьми, а также оказать помощь при психическом расстройстве детей в школе», - отметил начальник Управления образования города Душанбе Махмадали Азизи.
Он убежден, что наличие психолога в школах поможет уменьшить количество правонарушений со стороны школьников.
«Если они профессионально направят школьников на правильный путь, то и преступления уменьшатся. Они могут направлять детей на путь лидерства и патриотизма», - считает он.
С 1 сентября в четверг во всех образовательных учреждениях города Душанбе проводятся рейды со стороны сотрудников милиции: они проверяют посещаемость, внешний вид и поведение школьников. «День школы» задуман для профилактики и пресечения преступлений, незаконных действий, привлечения в экстремистские партии и течения среди школьников.
Психолог Фируза Мирзоева тоже согласна с тем, что наличие психолога в школах сможет существенно снизить правонарушения среди несовершеннолетних.
«Многие вещи упускаются из поля зрения в школах, когда детям нужна помощь. Ни родители, ни педагоги не помогают этим детям. Если психолог грамотный и будет проводить соответствующие психологические мероприятия, думаю, число правонарушений существенно снизится», - сообщила Мирзоева.
В качестве основных проблем школьников она отмечает травлю со стороны сверстников и учителей, проблемы коммуникации, школьный буллинг, социальное неравенство и низкую самооценку детей.
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Кулли ахбор
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Фаррух3
800-900 сомони. Это меньше 100$. Какой дурак пойдет за такие деньги ?
danunet4
За 800-900 сомони вы получите соответствующих психологов, которые сами будут насмехаться и буллить' учеников))