Собрали для вас всю полезную информацию о том, какие документы нужно подготовить для получения шенгенской визы, куда их отнести и почему вам могут отказать.

Где можно получить эту визу?

Заявление на визу можно подать либо в визовый центр, либо непосредственно в консульство страны, которую вы планируете посетить. С мая прошлого года в Таджикистане открылись два визовых центра Германии – в Душанбе и в Худжанде. Также в стране действует британский визовый центр в Душанбе.

Визовые центры - это не турагенства, а организации, занимающиеся приемом и выдачей визовых документов непосредственно с разрешения посольства. Они берут у вас документы, отсылают их в посольство, затем забирают их оттуда и отдают вам.

Решение о выдачи визы принимается в посольстве и никак не зависит от визового центра.

В какие страны Шенгенского соглашения я могу получить визу в Таджикистане?

В посольстве Германии вы можете получить визу естественно в Германию, в Бельгию, Финляндию, Францию, Грецию, Италию, в Люксембург, в Нидерланды, Норвегию, Австрию, Португалию, Швецию и Испанию. Визу в Великобританию можно получить в посольстве Великобритании или британском визовом центре в Душанбе.

Виза в другие страны-члены Шенгенского соглашения (Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения) может быть получена только в посольствах этих стран в регионе в Казахстане и Узбекистане.

А можно, например, получить визу в посольстве Германии, а поехать в Литву? Обе же страны в «шенгене».

Да, но только если вы едете транзитом через Литву в страны, которые входят в список стран, в которых «шенген», выданный посольством Германии, распространяется. Но пребывать в Литве вы можете ограниченное количество дней – меньше, чем в стране назначения. Если же ваша страна назначения именно Литва, то такая виза не подойдет.

За какой срок до начала поездки нужно подавать документы?

Заявление на визу можно подавать не раньше, чем за три месяца до начала поездки. Минимальный срок для подачи документов на визу – за 15 календарных дней до планируемой поездки. При расчете времени подачи заявления нужно брать в расчет национальные праздники страны назначения и Таджикистана. В праздничные дни график работы консульских учреждений и визовых центров может измениться.

Какие документы понадобятся?

Пакет документов зависит от того, на какой вид визы вы подаете – на учебную, туристическую, гостевую, медицинскую или рабочую. В целом вам точно понадобятся следующие документы.

Заявление на получение визы. Бланк или его электронную форму нужно брать непосредственно на сайте консульства той страны, куда вы собираетесь ехать. Там же можно найти пример или инструкцию по заполнению заявления. Заполните и распечатайте все страницы заявления, в том числе код, и подпишите его.

Гражданский паспорт. Ещё понадобятся копии всех страниц с персональными данными, отметками и штампами.

Загранпаспорт и копия страницы с личными данными. Он должен быть действительным минимум в течение трех месяцев после последней предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны, содержать как минимум две чистые страницы и быть не старше десяти лет. Рекомендуется также сделать копии всех ранее выданных шенгенских виз. Если у вас есть другой действующий загранпаспорт, его также нужно предоставить вместе с копией страницы с личными данными.

Фотография размером 3,5 × 4,5 сантиметра, которая была сделана не более 6 месяцев назад.

Бронь отеля или оригинал приглашения с информацией о проживании.

Посольство рекомендует не покупать билеты до подтверждения факта о получении визы, но если свой «шенген» вы все-таки получите, а билеты не купили, то может случиться, что их вообще может не оказаться в продаже на ближайший рейс или стоить они будут дороже.

Документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность. Выписка о состоянии банковского счёта за последние 3–6 месяцев. На балансе у вас должна быть сумма из расчёта 100 евро на каждый день вашего пребывания за границей. То есть если вы планируете находиться в Германии 10 дней, то на счету карты у вас должно быть хотя бы 1000 евро.

Также понадобится справка о доходах с места работы, оформленная на фирменном бланке компании. В ней должна быть указана ваша зарплата за последние полгода, а также стоять печать и подпись руководителя.

Для индивидуальных предпринимателей подтверждением доходов может служить справка из налоговой о доходах за последние полгода.

Неработающим гражданам следует предоставить спонсорское письмо, написанное тем, кто обязуется финансировать предстоящую поездку. К этому письму нужно приложить копию первой страницы паспорта спонсора, а также любой финансовый документ спонсора в оригинале, подтверждающий его платёжеспособность, например выписку с его банковского счёта.

Документы, подтверждающие ваше намерение вернуться в страну проживания. Подойдет справка с места работы или учебы, в которой сказано, что ваше рабочее или учебное место сохраняется за вами на время поездки. Студентам также стоит предоставить оригинал и копию студенческого билета. Индивидуальные предприниматели могут приложить справку о регистрации ИП. Пенсионерам нужно приложить оригинал и копию пенсионного удостоверения.

Если у вас есть недвижимость в Таджикистане, сделайте копии свидетельств права собственности. Если вы состоите в браке или у вас есть дети, приложите свидетельства о браке и рождении детей с копиями. Соглашение на обработку персональных данных. Оно должно быть правильно оформлено и подписано вами.

Страховка на сумму не менее 30 000 евро на человека. Она должна распространяться на весь срок поездки.

И где взять эту страховку, сколько она стоит?

Страхову можно оформить либо прямо в офисе страховых компаний, либо в офисах турагентств, которые имеют прямые соглашения со страховыми компаниями. В среднем стоимость страховки варьируется от 10 до 20 евро за неделю пребывания в Европе в зависимости от вида страхового полиса.

Как решить вопрос с авиабилетами и бронью гостиницы, вдруг я их куплю, а мне не дадут визу?

Придется раскошелиться и с разбитым сердцем оплачивать штраф. Вам повезет, если билет окажется не безвозвратным, тогда хоть какую-то сумму получится вернуть. Чем раньше отправите запрос на возврат, тем больше будет сумма.

А если у меня нет нужной суммы, значит, в Европу я никак не попаду?

Если вы едите в Европу по приглашению, и принимающая сторона берет на себя все расходы, связанные с вашим пребыванием в шенгенской зоне, подтверждая это намерение в виде письменного обязательства, то доказательство доходов с вас не потребуют.

Как получить визу на несовершеннолетнего?

Форму заявления должны подписать оба родителя или опекуна. Оба родителя должны подписать форму, если они разведены или живут раздельно и имеют совместное право опеки над ребенком. Если один из родителей имеет право опеки над ребенком, то только этот родитель должен подписать форму заявления.

А если у меня двойное гражданство Таджикистана и России, с каким паспортом лучше идти?

Если вы пойдете с российским паспортом, то обязательный сбор для вас составит 35 евро, для граждан Таджикистана – 60 евро. Только учтите, чтобы подать заявку, вы должны быть резидентом страны или хотя бы иметь регистрацию и проживать последние полгода на территории страны, то есть Таджикистана.

Шенгенский визовый сбор одинаков для взрослых и детей?

Нет, за детей в возрасте 6-12 необходимо заплатить только 35 евро, за детей младше 6 лет платить не требуется.

Можно ли вернуть деньги при отказе в выдаче шенгенской визы?

Нет, при подаче на визу есть обязательный невозвращаемый визовый сбор.

В каких случаях проводится дополнительное собеседование?

Дополнительное собеседование проводится в тех случаях, когда возникают сомнения в том, что вы собираетесь вернуться, или когда какая-то информация в ваших документах требует уточнений. Как правило, в таких ситуациях сотрудник консульства связывается с вами по телефону. Но обычно обходится без собеседований.

Сколько рассматривают заявление на получение визы?

Заявления граждан Таджикистана на получение шенгенской визы рассматриваются в течение 10 календарных дней с момента поступления документов в посольство в Душанбе и 15 календарных дней в Худжанде.

Почему мне могут отказать в получении шенгенской визы?

Причин может быть очень много, и кстати в консульстве вам не обязаны объяснять причину, по которой вам могут отказать. Но, как показывает практика, чаще всего консульство отказывает, потому что некоторые из документов и справок могут быть поддельными или вы нарушили визовый режим стран Европы.

А если мне отказали в получении визы, когда можно подавать в следующий раз и какими могут быть успехи?

Хоть на следующий день, но никаких гарантий никто дать не может. Все зависит только от решения консула.

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