В парламент Казахстана поступило предложение вернуть республике название, которому в 2020 году исполняется 100 лет.

Предложение сделать Казахстан снова Казахской Республикой поступило от депутата Мажилиса (парламента) Казахстана от демократической партии «Ак жол» Азата Перуашева.

С соответствующим запросом парламентарий обратился к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, передает Forbes.kz.

Перуашев напомнил, что в 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР, «послужившей платформой в государственности будущего независимого Казахстана». Депутат от имени своей фракции предложил достойно отметить эту дату – издать труды участников событий, присвоить их имена объектам и улицам, выпустить почтовые марки и памятные монеты, а также рассмотреть вопрос о возвращении стране прежнего официального наименования.

«Такую инициативу выдвинул Нурсултан Назарбаев в ходе обсуждения концепции «Мангилик Ел» еще пять лет назад. Считаем, что пришло время для практической реализации предложений Елбасы. Нужно называть вещи своими именами – черное черным, белое – белым, а казахов – казахами, – заявил Перуашев. – Верно, что возвращение республике исконного имени «казахская», которое признавала даже тоталитарная власть, не только восстановит историческую справедливость, но и придаст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей».

Позднее, комментируя журналистам свою инициативу, Перуашев отметил, что речь не идет о полноценном переименовании.

«Мы говорим о том, что наряду с использованием названия Казахстан, устоявшегося, используемого всеми, в официальном обороте необходимо, мы считаем, рассмотреть уважаемому правительству возможность использования названия Казахская Республика», – объяснил он.

Идея о переименовании витает в республике уже достаточно давно. В 2010 году национал-патриоты на собственном курултае предложили переименовать Казахстан в Казахское государство. Спустя несколько лет аналогичную петицию опубликовал в интернете актер и телеведущий Диас Азимжанов. В качестве вариантов новых названий страны он предлагал «Казахскую Орду» и «Казахскую Республику». Наконец, в феврале 2014 года по этой теме высказался президент Нурсултан Назарбаев.

«Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Қазақ елі" (казахское государство), но прежде следует обязательно обсудить это с народом», – заявил тогда он, передает ИА «Фергана»