Американская академия киноискусств объявила номинантов на "Оскар" - одну из самых престижных кинопремий в мире. Не только имена победителей, но и список вероятных номинантов давно стали предметом прогнозов, пари и всевозможных спекуляций.

Угадать номинантов было не так просто - состав представителей академии, участвующих в голосовании, меняется каждый год, также меняются и приоритеты, которыми академики руководствуются при выборе, передает ВВС.

В последние годы усилия академии были направлены на то, чтобы сделать жюри конкурса более молодым и менее "белым", в результате чего в нем теперь намного шире представлены этнические меньшинства и зарубежные профессионалы в области кино. Все это не могло не сказаться на отборе участников в номинациях.

Вот некоторые из них:

"Лучший фильм года": "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Власть".

"Лучшая мужская роль": Кристиан Бейл ("Власть"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Виго Мортинсен ("Зеленая книга"), Реми Малек ("Богемская рапсодия").

"Лучшая женская роль": Ялица Апарисио ("Рома"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

Фильм "Фаворитка", судя по всему, будет представлен сразу в нескольких номинациях

"Лучшая мужская роль второго плана": Махершала Али ("Зеленая книга"), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Элиот ("Звезда родилась"), Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("Власть").

"Лучшая женская роль второго плана": Эми Адамс ("Власть"), Марина де Тавира ("Рома"), Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить"), Эмма Стоун ("Фаворитка"), Рэйчел Вайс ("Фаворитка").

"Лучшая режиссура": Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовски ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Адам Маккей ("Власть").

"Лучший фильм на иностранном языке": "Капернаум" (Ливан), "Холодная война" (Польша), "Работа без авторства" (Германия), "Рома" (Мексика), "Магазинные воришки" (Япония).

Среди номинантов - фильм о группе Queen "Богемская рапсодия"

А вот шесть моментов, на которые стоит обратить внимание в преддверии "Оскара-2019".

1. Фильм, представленный в большинстве номинаций, - не обязательно победитель

Фильмы "Фаворитка" и "Рома" собрали огромный урожай номинаций - по 10 у каждого.

Ремейк ремейка ремейка "Звезда родилась" 2018 года (оригинальный фильм был снят в 1937 году, а затем переснимался в 1954 и 1976 годах), представлен в восьми номинациях, как и политическая драмма "Власть", режиссера Адама Маккея.

Однако, это вовсе не означает победы в категории "Лучший фильм".

Гравитация", "Выживший" и "Ла-Ла Ленд" в недавнем прошлом тоже лидировали по числу номинаций, но титул "Лучший фильм" им так и не достался.

2. "Черная Пантера"

Экранизация комикса Marvel, номинированная на звание лучшего фильма года, стала первым кинокомиксом про супергероев, оказавшимся в этой номинации. Кроме того, это порадует и тех из организаторов "Оскара", которые мечтают сделать премию более ориентированной на простого зрителя: в этом году "Черная Пантера" сделал самую большую кассу, по данным американского бокс-офиса.

Киноманы всего мира уже "проголосовали рублем" за "Черную Пантеру", обеспечив ей рекордные сборы

3. "Рома" и Netflix

"Рома" Альфонсо Куарона также оказалась среди соискателей награды за лучший фильм, и стала первой картиной Netflix, удостоенной такой чести. Пока Голливуд спорит, как относиться к стриминговым сервисам - видеть ли в них могильщиков настоящего кинематографа или, наоборот, его спасителей, мы видим очевидное свидетельство их возможностей (в том числе и колоссальной финансовой мощи), способных привлекать ведущих кинематографистов.

4. Альфонсо Куарон

"Оскар-2019" может стать настоящим бенефисом знаменитого мексиканца. Создатель фильма "Рома" имеет хорошие шансы получить награду в номинации "Лучшая режиссура", но также с большой долей вероятности может получить призы за лучший сценарий, операторскую работу и работу художника-постановщика.

Сюда же нужно добавить категорию "Лучший фильм на иностранном языке" (строго говоря, номинантом тут является страна, но награда вручается режиссеру, а его имя гравируется на статуэтке), Альфонсо лишь чуть чуть не дотянул до рекорда Уолта Диснея: который является единственным человеком в истории, номинированным в шести различных категориях за один год.

5. Британцы в кадре

В каждой из четырех актерских номинаций оказалось по выходцу из Великобритании. Присутствие Кристиана Бэйла и Оливии Колман в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" не вызывали сомнений, равно как и претензии Ричарда Э. Гранта на приз за лучшую мужскую роль второго плана. Но ошиблись те, кто сбросили со счетов Рэйчел Вайс, украсившую собой номинацию "Лучшая женская роль второго плана".

6. Британцы за кадром

Среди номинантов большое количество выходцев из Великобритании: от Джима Бича и Грэма Кинга, которые спродюсировали "Богемскую рапсодию" до Деборы Дэвис и Сэнди Пауэлл (сценарий и костюмы "Фаворитки"). Музыкальный продюсер Марк Ронсон, написавший в соавторстве музыку для "Звезда родилась", также внес свой вклад в успех "Британской сборной".

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