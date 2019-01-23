В городе Зарафшан Навоийской области Узбекистана стали курсировать «Желтые» машины со специальным лейблом: там стартовал новый благотворительный проект «Бесплатное такси».

Инициатором проекта является городской совет Союза молодежи Узбекистана, а услуги оказывает транспортная компания ООО «Умидли юлдузлар» («Перспективные звезды»), сообщает kaktakto.com.

Цель запуска бесплатного такси — оказание помощи престарелым людям, инвалидам, беременным и женщинам с детьми. Бесплатное такси дежурит возле рынков, больниц и мечетей города.

«За день воспользовались услугами бесплатного такси более 500 человек. Этот проект будет реализован каждую пятницу недели», — говорит председатель городского совета Союза Молодежи Ифтихор Саидов.

К каждому автомобилю со специальным знаком проекта прикрепляется по одному активисту Союза молодежи. Молодые активисты помогают пассажирам при посадке, высадке, проводят до дверей дома, помогая донести сумки и вещи.

Это не первый случай подобной благотворительной акции в Узбекистане. В 2016 году услуги бесплатного такси по праздникам были организованы в городе Ургенч Хорезмской области. В праздничные дни автомашины ООО «Хоразм Равон транс» оказывали бесплатные услуги инвалидам и беременным женщинам.

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