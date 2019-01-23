Новая книга - сборник речей президента республики Таджикистана Эмомали Рахмона в объеме 222 страниц вышла в свет на русском языке в душанбинском издательстве «Контраст» под названием «О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан».

Президентский сборник издан по инициативе редколлегии «Народной газеты» - печатного органа правительства Таджикистана.

Книгу составили автор ее предисловия, доктор исторических наук, старший советник аппарата помощника президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей Зафар Сайидзода и кандидат политических наук, главный редактор «Народной газеты» Махбуба Камолова.

«Общеизвестно, что Эмомали Рахмон является основоположником и руководителем внешней политики Республики Таджикистан и современной таджикской дипломатии. В изданной книге впервые собраны тексты всех внешнеполитических сегментов ежегодных посланий президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона парламенту страны в период с 2000 по 2018 годы», - отмечают ее авторы.

По их мнению, изучение этих посланий позволит заинтересованному читателю из прямой речи главы государства непосредственно получить достоверные и более глубокие знания о концептуальных основах, характере, основных направлениях, актуальных вопросах и международных инициативах внешней политики Таджикистана, о внешнеполитическом потенциале страны, эволюции внешнеполитической доктрины, основных внешнеполитических приоритетах, характерных чертах экономической дипломатии и внешнеэкономической стратегии государства.

Электронный вариант издания размещен на вебсайте Национальной библиотеки Таджикистана, а саму книгу можно найти в библиотеках и книжных магазинах Душанбе.

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