В одном из кафе на проспекте Мира в Москве официантка сломала руку и нанесла колотое ранение посетительнице кафе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Имена официантки и пострадавшей, а также причины воникновения ссоры между ними не сообщаются.

"В кафе, расположенном по адресу проспект Мира, 21, между клиенткой 1967 года рождения и 29-летней официанткой из Таджикистана произошел конфликт. В ходе него официантка нанесла посетительнице побои и колотые ранения неустановленным предметом. Женщина получила перелом левой локтевой кисти", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести").

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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