Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан Нурлана Сейтимова по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.
Глава МИД Таджикистана выразил Сейтимову благодарность за весомый вклад в укрепление двусторонних связей между двумя республиками, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
«Сироджиддин Мухриддин пожелал Нурлану Сейтимову успехов в его дальнейшей деятельности и выразил уверенность, что отношения Таджикистана и Казахстана будут и дальше поступательно развиваться», - сообщает департамент информации.
В конце прошлой недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Нурлана Сейтимова ответственным секретарем МИД Казахстана, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Должность посла Казахстана в Таджикистане он занимал с марта 2016 года.
Напомним, накануне и глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с послом Таджикистана в Астане Назирмадом Ализодой по случаю завершения его дипломатической миссии.
Было отмечено, что в период работы Ализоды между Астаной и Душанбе был подписан ряд важных документов, в том числе Договор о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Коҳиши захираҳои тиллову асъори БМТ дар пайи поинравии нархи тилло
Дастури Рустами Эмомалӣ ҷиҳати омодагирӣ ба даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ
Натиҷаҳои фаъолияти бахши сайёҳии Тоҷикистон дар соли 2018
Суғд: ҳалокати 1 нафар зимни таркиш дар корхонаи “Манфиат”
Дастгирии ФАО аз нашри Китоби Сурхи Тоҷикистон оид ба набототу ҳайвонот
Обуҳавошиносон: хатари тармафароӣ ва яхбандӣ боқӣ мемонад
Имзои 9 санади ҳамкорӣ байни Олмону Ӯзбекистон
Тағйироти кадрӣ бо натиҷагирӣ аз маҷлиси васеи ҳукумат
Ба ширкати ҳавопаймоии “Тоҷик Эйр” роҳбари нав таъин шуд
Дарёфти ганҷинаи қадимаи арзишаш беш аз 1 млн. доллар дар маркази Тошканд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста