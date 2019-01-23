Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил главам столичных районов, соответствующим структурам администрации города готовится к весеннему призыву в ряды национальной армии Таджикистана.

Согласно решению мэра до 25 марта военный комиссариат города Душанбе обязуется уточнить точное количество призывников из числа молодежи города, которые подлежат призыву в армию весной текущего года.

Мэр поручил до начала весенней призывной кампании, которая стартует в стране 1 апреля, направить в лечебные учреждения города призывников, для выявления и лечения тех или иных болезней.

Также профтехучилищам, техникумам города, предприятиям поручено, независимо от форм собственности, принять необходимые меры для организации призыва на должном уровне.

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