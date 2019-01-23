Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан подвел итоги прошедшего года и отметил все достижения отрасли.

Стратегия туризма

В последние годы Таджикистан активно взялся за развитие сферы труизма. 2018 год прошел под эгидой Года туризма. В том году была принята «Стратегия развития туризма на период до 2030 года».

В ней определены приоритетные направления туризма - санаторно-курортное лечение и отдых, альпинизм, горно-спортивный и экологический, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм, рафтинг, горнолыжный спорт, иностранная туристическая охота.

Стратегия охватывает такие направления в развитии туризма, как улучшение обслуживания в аэропортах и других пограничных пропускных пунктах, изучение службы оказания услуг клиентам, вопросы оформления виз и регистрации, лицензирования в туристической отрасли.

Льготы

Правительсво заявило о предоставлении многочисленных льгот для развития туризма и ее инфраструктуры.

Туристические фирмы освобождены от уплаты налога на прибыль в первые пять лет деятельности, а импорт оборудования, техники и строительных материалов для строительства туристических объектов, в том числе, гостиниц, зон отдыха, курортов, пансионатов, лыжных баз, ресторанов, культурно-развлекательных парков, придорожной инфраструктуры, туристических центров, освобождены от налогов и таможенной пошлины.

Импорт авиалайнеров, локомотивов и современных вагонов также освобождены от всех налогов и таможенных пошлин.

Число туркомпаний

В 2018 году было создано 75 туристических агентств, таким образом их общее количестов выросло до 145. Самыми крупными компаниями стали: «Памир Сентрал Азия», «ПамирПикс», «Артуч», «Боми Чахон Тур», «Гиды Памира», «Джавохир», «Атлас Трэвел», «Сарез Тревел», «Горные путешествия Памира», «Диана и Т», «Зурмич», «Олами Саёхат», «Кухандиз», «Авант-тур», «Ориент Адвентур», «Рохат Тур», «Таджикистан Тревел».

Количество туристов

В 2018 году количество иностранных граждан, посетивших Таджикистан, увеличилось в 2,6 раза.

Если учесть, что в 2017 году страну посетили 430 тыс. 922 туриста, а в 2018 году в Таджикистане побывали свыше 1 млн. 150 тыс. иностранных граждан, то в среднем Таджикистан ежедневно посещали свыше 3 тыс. 400 гостей из других стран.

Международное признание

В 2018 году горы Памира вновь вошли в число 100 самых лучших мест для экотуризма.

Гармчашма - санаторий Памира Фото с сайта life.ansor.info

Британский туристический журнал «Wanderlust» включил Таджикистан в число 10 самых привлекательных для туризма стран, социальная сеть «Globe Spots» поместила Таджикистан в десятку привлекательных для приключенческого туризма стран, русский известный журнал «National Geographic» включил автодорогу Памира в число 10 красивейших в мире, издание «Индепендент» зачислило город Душанбе в число десяти наилучших мест по обеспечению безопасности в ночное время суток.

Гостиницы

За прошедший год, по данным Госкомитета, в стране активно возводилась туристическая инфраструктура, в частности, строились большие и малые гостиницы в районах Кушониён, Шамсиддини Шохин, Ховалинг, Хуросон, Зафаробод, Яван, Нуробод, Мургаб; городах Бохтар, Ваҳдат, Худжанд, Канибадам, Истаравшан, Исфара, Педжикент.

Завершено строительство дополнительных зданий и инфраструктуры в санатории «Бахористон», санатории «Зумрад», горнолыжном курорте «Сафед Дара».

"Сафед-дара" Фото Asia-Plus

Началась реконструкция и обновление озера «Варзоб», продолжается возведение 3 объектов туристической инфраструктуры в местечке Сари Хосор Балджуванского района.

В Бободжон Гафуровском районе на берегу «Таджикского моря» вскоре начнется строительство крупного санаторно-гостиничного и туристического комплекса на 1100 человек.

По всей стране продолжается строительство 41 гостиницы.

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