Юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу во втором туре международного турнира «Кубок развития-2019», который проходит в Минске, сыграла вничью со сверстниками из Бельгии – 1:1. В составе таджикской сборной гол на свой счет записал Ислом Зоиров, который отличился на 13-й минуте, сообщает официальный сайт ФФТ.
Встречу против Бельгии сборная Таджикистана доигрывала вдесятером – в самом начале второго тайма вторую желтую карточку получил Амадони Камолов, который теперь пропустит следующий матч против сборной Финляндии (24 января).
В первом туре данного турнира таджикские футболисты крупно (0:5) уступили команде Беларуси.
Согласно регламенту турнира, по итогам группового этапа первые места трех квартетов, а также лучшая команда, занявшая второе место в группе, разыграют трофей. Две оставшиеся сборные, занявшие вторые места, разыграют 5-8 итоговые позиции с двумя лучшими командами из тех, которые завершат групповой этап на третьей строчке. Наконец, дружины, показавшие худший результат в квартетах, и третья сборная с наихудшим показателем поборются за 9-12 места.
Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Коҳиши захираҳои тиллову асъори БМТ дар пайи поинравии нархи тилло
Дастури Рустами Эмомалӣ ҷиҳати омодагирӣ ба даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ
Натиҷаҳои фаъолияти бахши сайёҳии Тоҷикистон дар соли 2018
Суғд: ҳалокати 1 нафар зимни таркиш дар корхонаи “Манфиат”
Дастгирии ФАО аз нашри Китоби Сурхи Тоҷикистон оид ба набототу ҳайвонот
Обуҳавошиносон: хатари тармафароӣ ва яхбандӣ боқӣ мемонад
Имзои 9 санади ҳамкорӣ байни Олмону Ӯзбекистон
Тағйироти кадрӣ бо натиҷагирӣ аз маҷлиси васеи ҳукумат
Ба ширкати ҳавопаймоии “Тоҷик Эйр” роҳбари нав таъин шуд
Дарёфти ганҷинаи қадимаи арзишаш беш аз 1 млн. доллар дар маркази Тошканд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста