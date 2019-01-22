АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
В Театре оперы и балета им. Айни премьера оперы Амирбека Мусо «Хусрав и Ширин». Начало в 17.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –23 ЯНВАРЯ
2007 - Госбанк развития КНР выделил кредит в размере $73 млн. корпорации ZTE, Акционерному обществу «Точиктелеком» и сотовому оператору «ТК-мобайл» для усовершенствования их работы.
2017 - Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода Таджикистана сообщил журналистам, что распорядился привести в порядок соотношение веса и роста сотрудников таджикской милиции.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ЯНВАРЯ
1966 – Родился ученый-историк, Лауреат премии имени Исмоила Сомони Маъруф Исоматов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 4-9 тепла, в горах ночью 13-18 мороза, местами до 22-24 мороза, днем 2-7 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем -3+2.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 18-20 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем 8-13 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, местами до 15-17 мороза, днем 0-5 мороза.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 4-6 мороза.
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