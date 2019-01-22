Сегодня в 11:40 на нефтеперерабатывающем заводе «Манфиат» в городе Гулистон Согдийской области вспыхнул пожар и произошёл взрыв, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности.
«В результате сотрудник завода 26-летний Фирдавс Пулодов погиб. Ещё двое сотрудников 26-летний Комилджон Олимджонов и Жо Су Син, гражданин Китая, были госпитализированы в районную больницу.
«Состояние их здоровья оценивается как стабильное», - сообщает пресс-служба.
Происшествие расследует прокуратура города Гулистон.
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