Новым генеральным директором авиакомпании «Таджик Эйр» назначен Дилшод Исматуллозода, который ранее занимал должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента РТ, возглавляемого Озодой Рахмон.

Он сменил на этом посту Хайрулло Рахимова, который работал в авиакомпании «Таджик Эйр» на протяжении последних трех лет и занимал пост гендиректора с января 2017 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сегодня постановлением правительства Рахимов был освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте главы государства.

Также был освобожден с поста председателя Госсбербанка "Амонатбанк" Рухулло Хакимзода. О причинах освобождения не сообщается.

На его место назначен Икроми Сироджиддин Салом, который до сего дня занимал должность заместителя председателя Национального банка Таджикистана.

В понедельник, 21 января, на заседании правительства Эмомали Рахмон, заслушав отчеты главы Государственного сберегательного банка «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода и руководителя национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова, подверг их работу жесткой критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний.

Досье "АП": Дилшод Исматуллозода родился в 1971 в городе Куляб. Окончил Академию экономики России в 1993 году по специальности экономист. Согласно биографии, которая опубликована на сайте президента Таджикистана, Исматуллозода в течении 20 лет проработал в банковской сфере, в сфере бизнеса и международных организациях. В 2008-2012 годах работал главой управления инвестиций Рогунской ГЭС, директором АО «Таджикхимпром», и затем директором по финансовым вопросам Рогунской ГЭС. С 2012-2015 годы являлся депутатом нижней палаты парламента Таджикистана. Женат, трое детей.

"Таджик Эйр" продолжит летать?

Между тем, пресс-секретарь национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев сообщил "АП", что коллектив «Таджик Эйр» надеется, что компания сможет выйти из кризиса и вновь стать одной из ведущих авиакомпаний страны.

Национальная авиакомпания Республики Таджикистан, ОАО «Таджик Эйр» была основана в 1930 году. Авиакомпания «Таджик Эйр» специализируется на авиаперевозке пассажиров, багажа и груза, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

На сегодняшний день в ОАО «Таджик Эйр» работают свыше 500 авиационных специалистов. Самолёты ОАО «Таджик Эйр» осуществляют регулярные полёты в Индию (Дели), КНР (Урумчи), Иран (Тегеран), Казахстан (Алматы), Кыргызстан (Бишкек), Самарканд и Российскую Федерацию (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск, Новосибирск). Авиакомпания «Таджик Эйр» также выполняет регулярные внутренние авиаперевозки в Худжанд и Хорог.

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