Жители поселка Совет Темурмаликского района теперь встретят весну без тревоги. Берега реки Сурхоб укреплены основательно, и наводнения, ежегодно наносившие урон этим землям, теперь отступят.

Темурмаликский район входит в зону, часто подвергаемую стихийным бедствиям. В Кулябском регионе именно этот район, через который протекает река Сурхоб, еще со времен Советского Союза нередко накрывали сели и половодья в весенне-летний период.

В основном стихия наносила урон посёлку городского типа Совет, кишлакам Танобчи и Шебанай.

Житель посёлка Совет Курбонали каждые выходные участвует в хашаре, организованном местными властями для укрепления берегов.

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- Раньше, когда берега реки Сурхоб на нашей территории не были укреплены, мы почти 4-5 месяцев в году жили как военные, в любой момент готовые к сигналу тревоги. А последствия от селей и паводков были значительные, - говорит Курбонали.

Теперь же, по словам руководителя берегоукрепительных работ на участке Темурмаликского района Саидмурода Каримова, эта проблема наконец должна решиться.

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- Я сам житель Темурмаликского района и хорошо знаком с ситуацией, - рассказывает Каримов. - Каждую весну из-за селевых потоков уровень воды в реке Сурхоб поднимается и вода устремляется в близлежащие кишлаки, нанося огромный ущерб населению и сельскому хозяйству. Вот уже второй год подряд мы заняты берегоукрепительными работами на этой территории.

В прошедшем году завершены берегоукрепительные работы на расстоянии 1500 метров. На берегах установлены 40 бетонных кубиков, приготовлены еще 165. Методом хашара 1500 метров берега укреплены камнями и накрыты сеткой.

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Кроме того, по словам эксперта, при помощи посольства Японии район приобрел большой экскаватор марки Volvo. На данное время здесь работает ещё один экскаватор, направленный из Куляба.

Ежедневно берегоукрепительными работами заняты до 40 человек, а в выходные дни к ним присоединяются еще более 100 жителей района, готовые обезопасить свои дома и земли от ударов стихии.

Председатель поселка Совет Файзиддин Шукуров утверждает, что предстоящую весну жители смогут встретить без опаски.

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- С прошлого года до настоящего времени мы укрепили 2500 метров. Осталось укрепить всего 300 метров. Уверенные в безопасности, сейчас в районе начали строительство стадиона. Также руководство района рассматривает вопрос использования 50 гектаров земли поселка, которую ежегодно накрывал сель. Это должно решить вопрос с выделением земельных участков для нуждающихся жителей, раньше они были вынуждены строить дома на хребтах вокруг поселка, что не безопасно, - рассказал Шукуров.

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По плану председателя района, берегоукрепительные работы вдоль берегов реки Сурхоб будут продолжены и дойдут до кишлака Киблаи, на расстоянии еще одного километра. Это, в свою очередь, даст возможность использовать для нужд района еще десятки гектаров земель.

По окончании работ на участке Совет, работа по укреплению берегов продолжится на участках Шебанай и Танобчи. Недалек тот день, когда жители и этих сел могут встретить весну без опаски за жизнь своих родных.

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