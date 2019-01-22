Авиакомпания «Сомон Эйр» увеличила частоту полетов из Душанбе в Худжанд. Объясняют это в авиакомпании временным закрытием автодороги Душанбе-Худжанд.

«В связи с периодическим перекрытием движения транспорта на дороге Душанбе-Худжанд и в целях удовлетворения потребности населения в перевозках, авиакомпания «Сомон Эйр» с 22 января увеличила частоту полётов по маршруту Душанбе-Худжанд-Душанбе», - говорится в пресс-релизе «Сомон Эйра».

Ожидается, что авиакомпания до конца января будет выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Худжанд дважды в день.

«В случае, если движение на дороге не будет восстановлено к началу февраля, авиакомпания будет готова продолжить полёты по этому маршруту два раза в день», - отмечается в сообщении.

В авиакомпании подчеркивают, что это не первая практика увеличения частоты по данному маршруту в дни перекрытия дороги, связывающей столицу с Худжандом.

Ранее в дни перекрытия дороги и выпадения обильных осадков авиакомпания так же увеличивала число полётов между Душанбе и Худжандом, чтобы у жителей двух городов была возможность своевременно и безопасно добраться до пункта назначения, отмечается в сообщении.

Все рейсы из столицы в Худжанд и обратно будут осуществляться на воздушных судах семейства Боинг 737.

В авиакомпании добавили, что располагают достаточными техническими ресурсами осуществления этих дополнительных полетов, а стоимость билета остается на прежнем уровне.

Согласно данным на сайте авиакомпании, билет на сегодня, 22 января, из Душанбе в Худжанд стоит 385 сомони.

Стоимость авиабилета может измениться в зависимости времени вылета: чем ближе к дате вылета он приобретается, тем он обходится дороже и наоборот.

В авиапарке «Сомон Эйр» находится шесть самолетов: по два Boeing 737-300, Boeing 737-800 и Boeing 737-900.

Отметим, что с начала этого года «Сомон Эйр» осуществляет рейсы по некоторым направлениям, которые ранее осуществлялись авиакомпанией «Таджик Эйр» в связи с приостановлением последней полетов.

Между тем, автодорога Душанбе-Худжанд уже расчищена от снежных лавин и движение автотранспорта по ней было восстановлено вчера во второй половине дня.

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