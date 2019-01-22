Сотрудниками УМВД Таджикистана по городу Душанбе задержали трех жителей Душанбе – 23-летнего Алишера Косимова, 21-летнего Парвиза Раджабова и 24-летнего Хайдарали Сайфутдинова. Они подозреваются в совершении серии краж, сообщает пресс-служба столичной милиции.

"Задержанные ночами взламывали стекла припаркованных возле жилых домов личных автомобилей горожан и крали мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги, которые были оставлены там хозяевами авто", - отметили в пресс-службе.

Уже доказано, что задержанные в общей сложности совершили 35 краж на общую сумму 50 тыс. сомони, говорится в распространенной информации.

В сообщении пресс-службы УМВД по городу Душанбе также указано, что задержанные научились "воровскому ремеслу" в центрах компьютерных игр города.

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