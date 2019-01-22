На расширенном заседании правительства Таджикистана во второй половине дня 21 января, генеральный директор ОАО «Рогунская ГЭС» Хайрулло Сафарзода отчитался о ходе строительных работ на объекте.

Президент Таджикистана дал строгие поручения руководству ОАО «Рогунская ГЭС» по качественному выполнению строительных работ, целевому использованию бюджетных средств и сдачи в эксплуатацию второго агрегата ОАО «Рогунская ГЭС» в установленные сроки, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании также был заслушан отчет министра промышленности и новых технологий Шавката Бобозода о направлениях деятельности в сфере промышленности и новых технологий.

С целью обеспечения отраслей промышленного производства высококвалифицированными специалистами и новаторами, обладающими способностью освоения современных технологий, руководству министерств образования и науки, промышленности и новых технологий, труда, миграции и занятости населения было поручено пересмотреть учебные программы с учетом реальных требований рынка труда для подготовки специалистов отрасли и принятия необходимых мер по сближения науки с практикой. отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента РТ

Эмомали Рахмон поручил Министерству промышленности и новых технологий в течение шести месяцев устранить имеющиеся недостатки и по их результатам представить отчет в правительство для подведения итогов первого полугодия 2019 года.

После отчета председателя Совета директоров ГУП «Талко» Шерали Кабира Эмомали Рахмон выразил озабоченность по поводу снижения объема производства алюминия и подчеркнул, что этот показатель по сравнению с прошлогодним периодом меньше на 7,1 процента и почти в три раза меньше по сравнению с 2012 годом.

В связи с этим первому заместителю премьер-министра Давлатали Саиду, заместителю премьер-министра Азиму Иброхиму, председателю Совета директоров ГУП «Талко» Шерали Кабиру, а также руководящему составу «Талко», руководителям соответствующих министерств и ведомств было поручено принять необходимые меры по полному использованию мощностей, увеличению производства и экспорта алюминия, и одновременно с этим обеспечить дальнейшее развитие деятельности компании. И для подведения итогов за 9 месяцев 2019 года представить отчет в правительство страны.

Затем были заслушаны отчеты министра энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода и председателя отрытой холдинговой компании «Барки тоджик» Мирзо Исмоилзода.

Наряду с успехами также были отмечены основные недостатки в отрасли, задолженность компании, нецелевое использование электроэнергии, недостаточный сбор оплаты за электроэнергию и факты потери электроэнергии, подчеркивает пресс-служба президента РТ.

Было поручено принять конкретные меры по обеспечению страны электроэнергией и его экспорту.

Президент Таджикистана выразил недовольство снижением уровня экспорта таджикских товаров и продукции.

Глава государства отметил, что за последнее пять лет экспорт таджикского алюминия сократился на 25%, продукции аграрного сектора на 55%, продуктов питания на 22%, консервов из овощей и фруктов на 50%, соли на 60%.

В связи с этим президент поручил соответствующим министерствам и ведомствам принять действенные меры для повышения конкурентоспособности таджикских товаров и продукции.

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