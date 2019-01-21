Сегодня в таджикской столице открылось новое кафе, которое предоставит душанбинцам возможность испробовать одно из излюбленных блюд ташкентцев нон-кабоб. Владельцы бистро решили отдать выручку, собранную в первые три дня от продажи, на благотворительность.

«Нон кабоб - это мягкое, сочное, говяжье мясо в специально приготовленной лепёшке, причем система приготовления мяса и лепешки – по-ташкентски. Каждый из вас может отведать вкусный нон кабоб, и тем самым помочь нуждающимся. В первый день вы сами можете назначить цену, сколько вам не жалко. Эти деньги пойдут малоимущим семьям», - объявил молодой предприниматель Илхом Эргашев, открывший эту точку, в соцсетях.

Мы откликнулись на призыв и тоже отправились сегодня к этому кафе. К слову, народу в небольшом кафе собралось очень много.

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Бесплатные «нон кабобы» ушли на ура

«С самого утра к кафе приходит много людей. Это говорит о том, что люди у нас добрые и любят дегустировать новинки», - рассказал один из молодых людей, работающий рядом с кафе, которое расположено по проспекту Рудаки (рядом с Домом печати).

Судя по всему, идея с бесплатной раздачей фастфуда многим пришлась по душе. Были тут и те, кто услышав про самые демократичные цены, «назови цену сам», купили на 15 сомони 14 кебабов (маленький на самом деле, стоит по 7 сомони, а большой - по 14), а пожертвовали по 1 сомони. Ну, оставим это дело на их совести.

Однако многие сюда пришли не за заветным бесплатным фастфудом, но для того, чтобы попробовать новинку и при этом помочь нуждающимся.

«Прочитали посты в соцсетях и сразу пришли сюда, когда сказали, что это акция и деньги пойдут на благотворительность, чтобы помочь больным деткам с инвалидностью и бедным семьям. И заодно хотелось попробовать нон кабоб, такой я в Ташкенте когда-то пробовала», - рассказала посетительница Зулайхо.

Среди посетителей были и успешные предприниматели, которые часто поддерживают благотворительные акции, но предпочитают не «светиться» в соцсетях и СМИ. Естественно, от комментариев они отказались.

Мы поговорили и с самим владельцем кафе - Илхомом Эргашевым. Он рассказал, что вся трехдневная выручка будет передана в благотворительную общественную группу «Нури Фирдавс» в Фейсбуке для оказания помощи малоимущим семьям.

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Узбеки помогли

По словам бизнес-тренера из Узбекистана Отабека Фатхуллаева, еще полтора месяца назад Илхом Эргашев не верил, что может открыть свой бизнес.

«Мало того, у него даже не было этой идеи – открыть точку по приготовлению нон кабоба», - рассказал «АП» Отабек Фатхуллоев, руководитель Центра развития предпринимательства «Like» из Ташкента.

Он сообщил, что Илхом и еще шестеро таджикистанцев записались на бизнес-курсы «Like», которые проводились он-лайн, и их научили, как открыть бизнес с нуля.

«Один молодой человек уже открыл свое ателье в столице, а совсем скоро девушка откроет свою кофейню в Душанбе», - рассказал узбекистанец.

По словам Отабека, он даже научил своих подопечных раскручиваться при стартапе, поэтому и родилась идея о благотворительности. «В Ташкенте такое часто практикуется», - отметил он.

«Самое главное, люди делают добро и через такие социальные проекты поддерживают других», - отметил он.

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