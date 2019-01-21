АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Международный турнир «Кубок развития-2019» по футболу открывается в Минске, на котором юношеская сборная Таджикистана сыграет с Бельгией.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ЯНВАРЯ
1992 - День работников таможни Таджикистана.
1960 – Создана Памирская база Академии наук Таджикистана.
1992 – В Минске руководители стран СНГ по просьбе Таджикистана приняли решение о формировании и направлении в республику Коллективных миротворческих сил.
1993 –- В Пенджикенте введена в строй первая очередь Таджикского золоторудного комбината.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем -4+1.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 7-12 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 15-17 мороза днем -4+1.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 мороза, днем 4-6 мороза.
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