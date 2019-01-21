Агентство США по глобальным медиа опубликовал доклад о финансировании центральноазиатских служб "Радио Свободы".
"Радио Свобода" (полное название — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США. Попечителем является Агентство США по глобальным медиа.
По состоянию на октябрь 2018 года, вещание ведётся на 26 языках на 23 страны Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, сообщает CA-NEWS.
В странах Центральной Азии функционируют казахская служба «Радио Азаттык», таджикская «Радио Озоди», кыргызская «Радио Азаттык», туркменская «Радио Азатлык» и узбекская служба «Радио Озодлик».
Таблица финансирования центральноазиатских служб Радио Свободы, выделяемых из бюджета США.
Помимо эфирного вещания, «Радио Свобода» также ведёт вещание через Интернет и создаёт телевизионные передачи. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, программный центр — в Праге (до 1995 года находился в Мюнхене), также имеются 17 региональных бюро.
По данным официального сайта Радио Свободы, в РСЕ/РС работают около 400 штатных журналистов и около 750 фрилансеров.
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