Дорога Душанбе-Худжанд открыта для движения автотранспорта, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS, которая занимается управлением этой дорожной инфраструктуры. Движение транспорта по этой сратегической трассе было полностью прекращено с полудня 20 января.
Как сообщили "АП" в пресс-службе компании, дорогу уже расчистили от снежных лавин и движение автотранспорта восстановлено.
"Сотрудники компании расчистили с 62 по 73 км автодороги, где вчера сошли свыше 30 снежных лавин. В настоящее время движение автотранспорта восстановлено", - сообщил "АП" пресс-службе IRS.
Там отметили, что в соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта прохождение грузовиков с прицепами и фур по трассе временно ограничено: чтобы не создавались заторы на трассе.
"Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника", - отметил он.
По данным КЧС страны, с начала месяца по сего дня в стране зарегистрировано 110 случаев схода снежных лавин. В связи с этим на дорогах республики затруднено движение автотранспорта.
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Гарми3
Ну молодцы раз так оперативно решили вопрос. Теперь надо так сказать решать проблему полностью и очистить остальное, чтобы снять все ограничения.