Ровно 19 лет назад вышел первый номер газеты «Asia-Plus». За это время в издании сменилось пять редакторов. Школу газеты - без лишней скромности - прошли лучшие журналисты Таджикистана.
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Кулли ахбор
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Гость3
Очень часто комментарии интереснее самих ваших статей. Грамотнее и содержательнее. Многие вы, наверное, из зависти не пропускаете, поэтому
Ваше имя4
У меня вышло "Если немного поживёте в нашей редакции, возможно, привыкнете"))) Мне нравится ваша газета, нравятся ваши новости. АП, можно сказать, единственный нормальный источник информации в этой стране. Но мне не нравится, что некоторые ваши сотрудники явно про-росссийские или явно про-американские и пишут так что это видно. Хотя бы из приличия вы должны показывать что вы нейтральные и что главная страна для вас - Таджикистан.
шкрцзн5
Так, я уже давно работаю на общественных началах. Сколько вам статей написал, сколько фейков разоблачил, Вот, только жаль, что РТ остаётся непривлекательной для бизнеса страной, несмотря на ваши и мои усилия. Голос народа в РТ ничего не значит (хотя и в Узбекистане - тоже). Туризм, тоже на раз, чтобы сказать другим, что там нечего делать и лучше, за Востоком съездить в РУз. Сами ведь всё понимаете...........