Ровно 19 лет назад вышел первый номер газеты «Asia-Plus». За это время в издании сменилось пять редакторов. Школу газеты - без лишней скромности - прошли лучшие журналисты Таджикистана.

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