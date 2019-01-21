В Туркменистане начали блокировать работу VPN-приложений, позволявших заходить на запрещенные в республике интернет-ресурсы, в том числе в соцсети и мессенджеры, и доступ к магазину Google Play, откуда можно скачать эти приложения, передает ИА "Фергана".
Как уточняют корреспонденты издания, когда пользователь включает приложение, на телефоне пропадает подключение к интернету, и ему приходится искать новую сим-карту. По некоторым данным, после многократных попыток подключиться к VPN пользователя могут вызвать «на разговор» в министерство национальной безопасности (МНБ).
Проблемы с доступом к VPN у абонентов мобильного интернета начались еще в начале 2017 года, когда спецслужбы обновили фильтры, но стационарные компьютеры позвозяли заходить на запрещенные сайты.
По наблюдениям, новая волна блокировок началась 17 января. Некоторые связывают это с прошедшим в эти дни ураганом и нежеланием властей, чтобы фото и видео последствий появились в соцсетях. По другим предположением, это связано с сообщениями об обострении ситуации в приграничных провинциях Афганистана на границе с Туркменией, из-за чего в стране началась проверка резервистов.
Шквалистый ветер и дождь со снегом прошел в Туркмении 17–18 января, на Каспийском море был сильный шторм с волнами до 9 метров. Сообщения распространялись по телефону и через соцсети, поскольку, как отметило Радио «Азатлык», население официально не оповестили о буре.
О приближении сильного ветра сообщили лишь в прогнозе погоды в конце новостной программы по телевидению. В то же время государственные организации, частные предприятия и зарубежные представительства в Ашхабаде получили штормовое предупреждение. Жителей столицы попросили убрать антенны и не парковаться под деревьями. В этрапе (районе) Магтымгулы Балканского велаята (области) 17 января сошел сель. Сильнее всего пострадали села Дайна и Кружде.
Facebook в Туркменистане, как и некоторые другие социальные сети (например «Одноклассники»), заблокирован единственным провайдером — госкомпанией «Туркментелеком». Доступ к ним возможен только с использованием VPN и прокси-серверов, многие из которых также заблокированы, однако власти официально не признают существование блокировок и утверждают, что в Туркменистане нет ограничений на пользование интернет-сайтами.
В мае 2018 года представители ряда стран Европы по результатам слушания национального доклада Туркменистана о выполнении им обязательств в области прав человека порекомендовали Ашхабаду покончить с цензурой в интернете.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Қабули амволи манқул ба сифати гарав зимни қарздиҳӣ
Эмомалӣ Раҳмон: “Соли 2018 барои мардуми тоҷик бобарору таърихӣ буд”
Ба буҷет аз ААИ ва андоз аз даромад 420 млн. сомонӣ кам маблағ ворид шуд
Сохторҳои қудратии Тоҷикистон хабари худкушии сарбозро қотеъона рад мекунанд
Навсозии намои тамоми биноҳои баландошёна дар Душанбе
Афзоиши истеҳсоли гӯшт дар Тоҷикистон
Манъи муваққатии ҳаракати нақлиёт дар роҳи Душанбе – Хуҷанд
Зинаи чоруми Тоҷикистон аз рӯи болоравии нарх дар паҳнои пасошӯравӣ
Натиҷагирӣ аз фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон дар соли 2018
Баста шудани садҳо саҳифаи тарғиботии хабаргузории Sputnik дар Facebook
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
ShaITan7
vsyo ravno mojno oboity