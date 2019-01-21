В 2018 году число миллиардеров в мире выросло до 2208 человек, за последние десять лет их количество удвоилось. Об этом говорится в докладе благотворительной организации Oxfam, подготовленном к началу Всемирного экономического форума в Давосе.
Cовокупное состояние миллиардеров за год выросло на 12% ($900 млрд.), или на $2,5 млрд. ежедневно.
Разрыв между богатейшими и беднейшими людьми продолжает расти, говорится в докладе. За минувший год состояние 50% беднейших жителей Земли (3,8 миллиарда человек) сократилось на 11%. Им принадлежит столько же, сколько 26 богатейшим людям. Год назад в этом соотношении было 42 миллиардера.
Во многих богатых странах в последние годы сокращаются налоги на богатство, в том числе налоги на наследство или собственность, в развивающихся странах такие налоги вводят редко, говорится в докладе. Его авторы также отметили снижение ставки налогов для богатых граждан и корпораций и сокращение финансирования образования и здравоохранения для бедных. В некоторых странах, например в Бразилии, беднейшие 10% населения платят более высокий налог с доходов, чем богатейшие 10%.
Организация предложила увеличить налоги для богатейших людей еще на 0,5% от имущества. В Oxfam подсчитали, что за счет собранных средств можно было бы обучить 262 миллиона детей или оплатить медицинские услуги, которые могли бы спасти жизни 3,3 миллиона человек.
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