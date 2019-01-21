52 годовое собрание Азиатского банка развития будет проходить 1-5 мая 2019 года в городе Нади на острове Фиджи, и будет первым годовым собранием банка, проводимым в Тихоокеанском государстве.
Годовое собрание является самым большим собранием банка и представляет собой уникальную возможность для управляющих АБР обсудить вопросы и вызовы развития Азии и Тихоокеанского региона, сообщили в представительстве банка в Таджикистане.
Тема годового собрания 2019 года – «Процветание через единство».
Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. участников, включая министров финансов, управляющих центральных банков, старших официальных лиц, представителей частного сектора, гражданского общества, международных организаций, молодежи, научных кругов и СМИ.
«Во время годового собрания в этом году АБР покажет, как банк продолжает помогать строить лучшее будущее для Азии и Тихоокеанского региона, - отметил секретарь АБР Евгений Жуков. - Мы обсудим вопросы устойчивого туризма, пропаганду здоровых океанов, изменение климата и устойчивость к стихийным бедствиям, женское предпринимательство, возобновляемые источники энергии и другие ключевые вопросы дня».
АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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