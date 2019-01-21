В Афганистане завершился процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 20 июля. В последний день, 20 января, были зарегистрированы основные претенденты на высший пост государства: действующий президент Ашраф Гани и председатель правительства Абдулла Абдулла, передает РИА Новости.

Регистрация кандидатов началась 3 января. Перед этим, 31 декабря, Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила о переносе даты выборов главы государства с 20 апреля на 20 июля. По мнению ряда экспертов, это связано с давлением со стороны США. Американцам хочется завершить мирные переговоры с движением «Талибан» до выборов, чтобы талибы признали нового главу Афганистана или хотя бы не саботировали избирательный процесс, как это было со всеми предыдущими выборами.

За две с половиной недели в кандидаты на высший должностной пост афганского государства зарегистрировались 15 человек. Среди них бывший советник Гани по национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел Залмай Расул, лидер Исламской партии Афганистана Гульбиддин Хикматияр и бывший руководитель Национального директората безопасности Рахматулла Набиль.

Афганские и западные эксперты сходятся во мнении, что наиболее сильными кандидатами являются Гани и Абдулла. Нынешний президент до выдвижения смог привлечь в свою команду ряд критиков, имеющих значительный вес в обществе. В свою очередь Абдулла уже дважды принимал участие в президентской гонке – в 2009 и 2014 годах. Причем в 2014-м, если верить заявлениям его и его сторонников, он смог набрать больше голосов, чем Гани, но итоговые результаты были сфальсифицированы. В итоге в стране возник политический кризис, который продолжался три месяца. Тупиковая ситуация был разрешена лишь благодаря вмешательству американских политиков. Гани и Абдулла подписали соглашение о фактическом разделе власти при посредничестве тогдашнего госсекретаря США Джона Керри. В итоге первому достался президентский пост, а второй стал бессменным председателем правительства, сообщает Tolonews.

Президентская гонка начинается в условиях ухудшающейся ситуации с безопасностью в Афганистане. Например, 20 января талибы атаковали кортеж губернатора провинции Логар. В результате погибли восемь охранников губернатора. Ранее в Кабуле произошел мощный взрыв в районе, где располагается зона безопасности «Зеленая деревня», в которой проживают многие работающие в Афганистане гражданские иностранные специалисты. Четыре человека погибли и десятки получили ранения.

Более того, переговоры между представителями США и талибами до сих пор не дали никаких результатов. 16 января стало известно, что движение «Талибан» пригрозило приостановить переговоры с США, обвинив американцев в лицемерном преследовании «военных и колониальных» целей под видом попыток добиться мира. По словам талибов, американцы в ходе переговоров пытаются оказывать «незаконное давление». Во время встречи в Катаре в ноябре 2018 года стороны договорились, что на переговорах будут обсуждаться вывод иностранных сил из Афганистана и недопущение использования афганской территории против других стран. Однако теперь, по словам талибов, США отказались от этой повестки «и в одностороннем порядке добавляют в нее новые вопросы».

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