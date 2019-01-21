В Минске 20 января стартовал международный турнир «Кубок развития-2019», в котором принимает участие и юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу. В своем дебютном матче на турнире в группе «А» подопечные Зайниддина Рахимова уступили хозяевам – сборной Беларуси со счетом 0:5, сообщает официальный сайт ФФТ.
Во втором туре во вторник, 22 января, юношеская сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Бельгии, которые на старте турнира переиграли команду Финляндии (1:0).
Согласно регламенту турнира, на групповом этапе команды сыграют по круговой системе в один круг. Затем первые места трех квартетов, а также лучшая команда, занявшая второе место в группе, разыграют трофей. Две оставшиеся сборные, занявшие вторые места, разыграют 5-8 итоговые позиции с двумя лучшими командами из тех, которые завершат групповой этап на третьей строчке. Наконец, дружины, показавшие худший результат в квартетах, и третья сборная с наихудшим показателем поборются за 9-12 места.
Традиционные зимние соревнования проходят в футбольном манеже и манеже Ассоциации Белорусской федерации футбола в Минске.
Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.
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