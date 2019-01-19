Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева в декабре прошлого года сообщила, что Минздрав рассматривает идею разрешить 16-летним девушкам прерывать беременность без согласия родителей.

Если общество поддержит идею, то норма будет закреплена в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения. В госведомстве считают, что у подростков с 16 лет должна быть не только возможность самостоятельно принимать решения, но и обращаться к врачам, консультироваться по контрацепции.

Реакция общества не заставила себя долго ждать. В Казахстане все обсуждали эту тему.

«Открытая Азия онлайн» вместе со своими партнёрами собрала мнения по теме.

Как обстоит дело в Таджикистане?

В Таджикистане, по данным на 2017 год, 729 женщин прервали беременность абортом. Такие данныи были приведены на пресс-конференции министром здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана Насимом Олимзода. По его словам, у этих женщин в первый триместр выявили патологию развития плода.

"После консультаций с врачами, 729 (53%) женщин, у которых была диагностирована патология развития плода, самостоятельно приняли решение прервать беременность путём аборта на ранних сроках во избежание рождения неполноценных детей", – заявил тогда министр.

В нулевых годах количество абортов в РТ сократилось – женщинам стали доступнее контрацептивные средства.

Если в 1991-м в республике делали 40 тыс. абортов, то в 2007 году – 19 тыс.. Затем показатели снова возросли: за полгода 2017 года 14 тыс. 300 жительниц Таджикистана прервали нежелательную беременность.



По данным Минздрава, это тревожная статистика, хотя показатель этот на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Неофициальных абортов делается намного больше. Около 40% женщин скрывают факт искусственного прерывания беременности", – отметил источник в сфере здравоохранения на условиях анонимности.

Таджички прибегают к абортам по нескольким причинам – экономические факторы, миграция мужей и плохие условия жизни.

Аборты в Таджикистане разрешены с 18 лет, делать их можно до 12 недели беременности включительно. За незаконное производство абортов предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет по статье 123 Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

Что обсуждают в Казахстане?

«...Я, честно говоря, не пойму, почему все уперлись в эти аборты? Мы говорим, про любую медицинскую манипуляцию с 16 лет. Или скажете, что аборты не делают до 18 лет? Делают и ещё как, и знаете как? У бабок, нелегально, пьют какие-то таблетки по совету знакомых. Боятся сказать родителям, едут в другие города, прячутся, бегут. (комментарий из Facebook)

По мнению сенатора Дариги Назарбаевой, вопрос для Казахстана актуальный.

"Эта проблема довольно остра уже на протяжении многих лет. И количество детей в детских домах, и неустроенные молодые мамы, которых не принимает ни та, ни другая семья. Есть эта проблема. Решение надо искать", - отметила она.

По ее мнению, то, что предложило минздравоохранения, довольно спорно.

"Надо собрать как можно больший спектр мнений со стороны общества. В конце концов, речь идёт о репродуктивном здоровье наших девушек, об их будущем. Если будут скрытые аборты, наверняка за этим последуют и какие-то криминальные вещи. За всем уследить, навести порядок довольно сложно, потому что законодательно мы, получается, разрешаем эти вещи", - подчеркнула сенатор.

Пори этом она сказала, что торопиться с принятием решения нельзя.

"Я на себя такую ответственность тоже не возьму, сказать – хорошо это или плохо. Если представить на секунду, что речь идёт о моей дочери или сестрёнке, как бы я к этому отнеслась? Мнение молодых девушек тоже надо изучить. Торопиться с принятием решения нельзя. Это вопрос, который будет иметь очень большой общественный резонанс по известным причинам", - отметила Назарбаева.

"Привезли девочку 17 лет в родах, густо-зелёные воды, угрожающее состояние плода, надо оперировать. Матери рядом нет, опекунов нет. Никого нет. Пока пришёл взрослый родственник, уже было поздно. Вот так...(комментарий из Facebook)



"Давайте повышать роль семьи в обществе, давайте говорить о вреде беспорядочных половых связей, о контрацепции, о безопасном сексе, в конце концов», – написала в Facebook врач, акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Шолпан Сармулдаева.

"Стыдно было купить презерватив. Стыдно было попросить денег, чтобы купить презерватив. Стыдно было признаться, что он или она занимается сексом. Стыдно было пойти к врачу/медицинскому работнику, который, возможно, будет смотреть оскорбительным или осуждающим взглядом...Мне тоже стыдно – за наше ханжество. (комментарий из Facebook)

Высказался и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Я считаю, что наши дети в 16 лет уже достаточно много ответственности на себя берут по многим вопросам в личной, профессиональной жизни. У них должно быть право на получение любых форм медицинской помощи. То есть сейчас мы ограничиваем их во всем", - сказал он.

По его мнению, все зависит от того, насколько хорошо люди воспитывают своих детей.

"К сожалению, часто эксперты говорят, что мы проглядели воспитание, а дети потом предпринимают попытки суицида, аборты. Этот вопрос не ко мне, а ко всему обществу. Насколько хорошо мы воспитываем своих детей, если наши дети без нашего мнения принимают решение вступать в половую жизнь? А так ли важно им наше мнение, что дальше с этим делать?", - отметил он.

После того, как тема всколыхнула общественность, к разъяснению подключился и министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

Он отметил, что идея определить 16-летие возрастом согласия на медуслуги и принадлежит Фонду ООН в области народонаселения, а Минздрав просто вынес её на обсуждение.

Даурен Абаев процитировал данные исследования ЮНИСЕФ от 2016 года: в Казахстане и странах Восточной Европы 70% подростков сказали, что нуждаются в самостоятельном получении медицинских услуг.

Также прозвучали данные о международном опыте: в большинстве стран Европы аборты проводятся без разрешения родителей с 16 лет, в России – с 15 лет, в Австрии, Грузии и Украине – с 14-ти.

При этом глава Мининформа уточнил, что без учёта мнения казахстанцев данная норма принята не будет.

Официальная статистика: в 2016 году в Казахстане искусственно прервали беременность 80 тыс. женщин. Тысяча из них – подростки.

Мнения простых казахстанцев в соцсетях разделились. Многие высказались за такие поправки, но, конечно, были и те, кто выступил категорически против.

Как в Кыргызстане?

В Кыргызстане 16-летние девушки имеют право прерывать беременность без согласия родителей. Это указано в Законе «О репродуктивном здоровье».

"Однако при этом врач, делающий аборт несовершеннолетней, обязан сообщить родителям девочки или её опекунам", – говорит гинеколог Гульзина Мадраимова.

Она также отметила, что несмотря на закон врачи опасаются делать аборты несовершеннолетним без согласия родителей.

Потому что потом придут родители и родственники и устроят врачам самую настоящую травлю. При этом крайним, как всегда, окажется именно медицинский работник. Родителям не приходит в голову, что если девочка в 16 лет оказался беременной, да ещё и не сказала об этом маме и папе, значит, в семье что-то не так, – объясняет доктор.



В любом случае, отмечают эксперты, надо усиливать просветительскую работу в области сексуального образования и упрощать доступ к контрацепции.

"Сейчас у подростков низкий уровень информационной готовности. В их среде популярны утверждения, что «забеременеть нельзя первые пять раз», что «половой акт во время месячных – защита и от заболеваний, передающихся половым путём, и от беременности", - говорят они.

В общем, в Кыргызстане закон как бы есть, но его как бы нет. Что же делать родителям подростков в такой ситуации?

Эксперты советуют: самое простое (и одновременно самое сложное) – говорить с ребёнком.

Разговаривать на тему секса надо регулярно, постепенно повышая уровень осведомленности. Вести эти разговоры нужно в соответствии с уровнем ребенка.



Как в Узбекистане?

В Узбекистане вынесен на обсуждение проект закона «Об охране репродуктивного здоровья граждан». В нём прописана статья 26 под названием «Искусственное прерывание беременности», в которой говорится, что аборт «проводится по желанию женщины при сроке беременности до двенадцати недель; по социальным показаниям – при сроке беременности до двадцати двух недель, а при наличии медицинских показаний, угрожающих жизни беременной и патологии плода: при наличии моногенных генетических заболеваний, не корригируемых врождённых пороков развития и состояния плода, несовместимых с жизнью, – независимо от срока беременности».

Как видно, в законопроекте не указан возраст.Но на практике его открыто делают только замужним совершеннолетним. Как это происходит? Когда 18-летняя женщина приходит на аборт, её просят показать свидетельство о браке и справку из местной поликлиники. Если у неё нет этих документов, то нужно согласие родителей. Тем более, разрешение мамы и папы требуется для проведения этой процедуры 16-летней пациентке.

Эти ограничения порождают криминальные аборты – беременность несовершеннолетним в Узбекистане всё-таки прерывают, но подпольно. Всё это делается врачами на свой страх и риск. Если они попадутся, то их ждёт суд. Незаконное проведение аборта в Узбекистане влечёт за собой административную или уголовную ответственность.

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