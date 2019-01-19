Автопроизводители со всего мира подготовили множество разнообразных новинок к продажам в 2019 году.

Kaktakto подготовил подборку автоновинок 2019 года от мировых брендов в ценовой категории до $35000.

Ford Explorer 2019-2020 6-го поколения

9 января 2019 года после долгого ожидания американский автогигант Ford публично представил 6-е поколение своего главного внедорожника Ford Explorer в преддверии мирового дебюта на North American International Auto Show в американском Детройте.

Фото: auto.rambler.ru

Отныне самый «слабенький» Ford Explorer будет иметь не менее 300 «лошадей» с базовым 2.3-литровым четырехцилиндровым турбированным мотором на бензине. Но покупатели могут выбрать более серьезный агрегат — новый 3.0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий уже 365 лошадиных сил. В пару к моторам встает автоматическая 10-ступенчатая коробка передач. Продажи нового Ford Explorer 2020 модельного года начнутся в Америке летом 2019 года по цене от $32765 за базовую версию новинки.

Mercedes-Benz CLA нового поколения

Новый Мерседес CLA (C 118) представлен официально 8 января 2019 года на выставке потребительской электроники CES-2019 в американском Лас-Вегасе. Это второе поколение четырехдверного седана с купеобразным силуэтом, заниженной крышей и безрамочными дверями.

Фото: Пресс-служба Daimler AG

На выставке в Лас-Вегасе дебютировала модификация CLA250, оснащенная 225-сильным двухлитровым бензиновым турбомотором, семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Продажи нового поколения Mercedes-Benz CLA (C 118) стартуют в мае 2019 года. Цена нового Мерседес CLA пока не озвучена производителем, но предположительно новинка обойдется покупателю минимум в 31000 евро.

Nissan Leaf e plus — электрокар с большой батареей

9 января 2019 года на этой же выставке в Лас-Вегасе (CES 2019) официально представлен Nissan Leaf e plus. Электромобиль японского производителя «получил» мощный 217-сильный электромотор и емкую 62 кВтч аккумуляторную батарею, позволяющую преодолевать на одной зарядке до 458 км.

Фото: компания Nissan

На японском рынке Leaf e+ появится до конца января. Цена уже объявлена: минимум $29800 за базовую версию. Продажи в США начнутся весной этого года, а в Европе — летом.

Kia Soul 2019 – городской кроссовер в новом кузове

Городской кроссовер Kia Soul в новом кузове третьего поколения представлен официально в Лос-Анджелесе 29 ноября 2018 года не только с традиционным бензиновым двигателем – Kia Soul, но и был показан и электрический Kia Soul EV.

Фото: zr.ru

Продажи нового поколения Kia Soul стартуют в самом начале 2019 года в Южной Корее, а до рынков американского и европейского континента новинка доберется ближе к середине этого года. По предварительной информации цена нового Kia Soul со 152-сильным атмосферным двухлитровым мотором серии Nu составит в США от $20000.

Mazda 3 2019 — стильный и продвинутый автомобиль

Новая модель Мазда 3 «представилась» официально 28 ноября 2018 года и отметилась мировой премьерой в рамках Los Angeles Auto Show.

Фото: mycityauto.com

Седан и хэтчбек Mazda 3 2019-2020 будет укомплектован новым бензиновым двухлитровым мотором Skyactiv-X с приводным нагнетателем и технологией Spark Plug Controlled Compression Ignition. Его новый движок выдает 187 л.с.

Продажи новой генерации Mazda 3 стартуют уже в январе 2019 года на американском рынке по цене от $19000 за четырехдверный седан и от $20000 долларов за пятидверный хэтчбек. В течение текущего года седан и хэтчбек Мазда 3 доберутся и до других рынков.

Toyota Corolla Sedan 2019

Модель седана Тойота Королла в новом кузове представлена официально 16 ноября 2018 года одновременно в двух точках земного шара — в Китае и Америке.

Фото: drivemag.com

На российский рынок новинка будет поставляться только с одним бензиновым четырехцилиндровым 1,6-литровым мотором (132 лс) в компании с 6 МКПП. Заявленный производителем расход топлива в комбинированном режиме движения составит 6,1 литра.

На европейском рынке Corolla Sedan будет продаваться как с чисто бензиновым мотором, так и с 122-сильной гибридной силовой установкой (1,8-литровый бензиновый двигатель и электромотор), довольствующейся всего 4,3 литрами топлива. Продажи новой Toyota Corolla Sedan (12-го по счету поколения Тойота Королла) в Америке, Европе, Китае и России стартуют в первом квартале 2019 года. Цена нового седана Corolla пока не озвучена производителем и станет известна ближе к началу продаж.

Toyota RAV4 2019 — 5-е поколение японского кроссовера

Новый кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения представлен официально в рамках New York Auto Show 2018 года. Он полностью сменил имидж, с агрессивными, строгими и брутальными акцентами в дизайне, и переехал на новую модульную платформу TNGA K.

Фото: topruscar.ru

Базовая версия Toyota RAV4 с четырехцилиндровым атмосферным 2,5-литровым мотором Dynamic Force (206 л.с. 249 Нм) в компании с 8 АКПП. Ожидается, что продажи нового поколения Toyota RAV4 в Европе стартуют весной 2019 года, а в России новинка встанет на конвейер завода Тойота в Санкт-Петербурге ближе к концу 2019 года. Ориентировочная стоимость новинки составит около $25000.

SKODA SCALA 2018 — новый чешский хэтчбек

В начале декабря 2018 года в Израиле состоялась презентация новой Skoda Scala 2019. Хетчбэк С-класса приходит на смену Skoda Rapid.

Фото: auto.onliner.by

Новый Skoda Scala получил бензиновые турбомоторыобъемом 1,0 л (90-115 л.с.) и 1,5 л (150 л.с.), а также 1,6-литровый 115-сильный турбодизель. Доступны механическая КПП или робот с двумя сцеплениями DSG. Производство нового хэтча Skoda Scala стартует на головном заводе Skoda Auto в начале этого года, а старт продаж новинки на европейском рынке придется на середину 2019 года по цене от 14000 до 17000 евро.

Lada Granta Cross

Вседорожный универсал Lada Granta Cross представляет собой обновленную версию модели Kalina Cross, которая после рестайлинга получила новый передний вид в фирменном икс-стиле.

Granta Cross будет отличаться от обычного универсала увеличенным дорожным просветом, особыми молдингами, накладками на колесных арках и порогах, декором салона, а также настройками подвески.

Фото: tavto.ru

На выбор автолюбителя – 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью на 87 лошадиных сил (140 Нм) и 106 лошадиных сил (148 Нм). Оба оснащены пятиступенчатой механикой. На разгон от 0 до 100 км/ч этой модели Lada потребуется 12,2 секунды, максимально она сможет развить 165 километров в час. Объем топливного бака — 50 литров. По информации «Российской газеты», Granta Cross вольется в модельную линейку этого бренда в первой половине текущего года. Ориентировочная цена составит от $8500 до $ 10000.

Lada Vesta Sport

Этот автомобиль сконструирован с применением гоночных технологий и адаптирован к ежедневным поездкам по городу и шоссе. Он сочетает в себе яркий стиль, полностью перенастроенное шасси и мотор, форсированный до 145 лошадиных сил.

Фото: За рулем

Lada Vesta Sport оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил. Мотор агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 километров в час за 9,6 секунды, максимальная скорость — 200 км/час.

Ожидается, что старт продаж этой новинки начнется с января этого года. По предварительным данным, цена новинки будет на уровне $15000.

Обновленный УАЗ «Патриот» 2019 года

Новая модель 2019 года одного из главных российских внедорожников УАЗ «Патриот» выпускается с автоматической коробкой передач. Главным новшеством называют новый двигатель с мощностью 150 л.с. Использование нового двигателя добавит динамичности и эластичности характеру внедорожника.

Фото: За рулем

Внедорожник отличается более качественной шумоизоляцией и пересмотренной системой обдува салона. В базовое оснащение внедорожника входят системы ABS и EBD, подушка безопасности водителя, раздаточная коробка с механическим приводом управления, боковые зеркала с подогревом и электроприводом регулировки и другое. В зависимости от комплектации цена внедорожника колеблется от $12000 до $17000.

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