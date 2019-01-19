Кинематограф называют «рисованием с помощью света», а операторская работа – важнейший компонент процесса кинопроизводства.
Сегодня мы расскажем о лучших операторах-постановщиках киностудии «Таджикфильм» и душанбинской телестудии в советские годы.
Во время съемок художественных и документальных фильмов режиссеры отвечают за картину в целом, а вот операторы-постановщики отвечают за его главную часть – изображение.
Их вклад в кинофильм превыше всего, но зрители, как правило, и зачастую не обращают даже на него внимания, не интересуются именами операторов. И совершенно зря. Режиссер владеет мыслью. Кистью же владеет оператор. Оператор видит и мыслит экранно, а не умозрительно. Через объектив он видит большой прекрасный и яростный мир.
Великий Данте писал: «Разумно слышит тот, кто замечает». В этих словах заключен главный смысл профессии оператора. А еще, вспомнились слова великого Акиры Куросавы: «Люди глубоко заблуждаются, думая, что кино снимается кинокамерами, кино снимается – сердцем».
Чтобы воздать должное представителям этого нелегкого ремесла, мы выбрали лучших операторов-постановщиков киностудии «Таджикфильм» и душанбинской телестудии.
В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.
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