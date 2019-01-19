Бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди в интервью швейцарской газете Der Bund заявил, что претендует на часть средств дочери первого президента Узбекистана, замороженных на банковских счетах в Швейцарии, сообщает Kun.uz.
Гражданин США Мансур Максуди и его брат Фарид намерены получить 100 из 800 миллионов франков, арестованных генпрокуратурой Швейцарской Конфедерации в 2012 году по обвинению Гульнары Каримовой и группы других лиц в отмывании денег.
Гульнара Каримова и Максуди были женаты с 1991 по 2001 год. По словам бывшего супруга, когда брак распался, у него и его брата Фарида была изъята вся принадлежавшая им в Узбекистане собственность. Их доля в совместном предприятии Coca-Cola Bottlers Uzbekistan через посредническую фирму перешла швейцарской компании Zeromax.
Как отметил в интервью Мансур Максуди, его семья не допустит, чтобы подробности этого преступления были скрыты. "Все, кто причастен к этому делу, столкнутся с проблемами", - сказал экс-супруг Каримовой.
Братья Максуди обвиняют швейцарские банки в том, что те "скрыли отмывание денег". Теперь, по их словам, "правительству Швейцарии нужно принять правильное решение".
"Чтобы не навредить своим детям, Мансур Максуди избегал общения со СМИ. Этот разговор – первое его интервью. Оно проводилось по скайпу. Сейчас его дети находятся в Лондоне", – пишет Der Bund.
"Я могу действовать, только когда они будут в безопасности", - сказал Максуди.
Максуди со своим братом хотят приехать в Берн и доказать, что компания принадлежала Гульнаре Каримовой. Они требуют от Федеральной прокуратуры проверки.
Официально Гульнара Каримова не работала в компании. В интервью «Нашей газете» в 2009 году Гульнара Каримова утверждала, что не имеет отношения к Zeromax.
Компания Zeromax была зарегистрирована в Цуге в 2005 году и проводила сделки по торговле нефтью и газом. В 2010 году Zeromax обанкротилась, оставив после себя гигантские долги в размере 5,6 млрд франков перед 191 кредитором. От банкротства компании пострадали многие компании в Швейцарии и Германии, которые считают, что Zeromax принадлежала Каримовой, и требуют передать им часть замороженных активов Гульнары в качестве возмещения ущерба. Например, Юрген С., директор швабской строительной фирмы, рассказал Tages-Anzeiger, что до сих пор ждет, когда ему заплатят за изготовление роскошных лестничных перил для президентского дворца в Ташкенте, выполненных по заказу Zeromax и стоивших миллионы евро.
Во время обысков в доме Гульнары и в ее сейфах в женевском банке Lombard Odier были обнаружены часы и ювелирные украшения на сумму 38 млн франков, в том числе колье с рубинами и кольцо с гигантским красным бриллиантом. Кроме того, в полицейском докладе фигурируют счета, которые швейцарские и немецкие компании присылали Каримовой за ремонт ее виллы «Магнолия» в Колоньи, информация о покупке недвижимости во Франции и Гонконге, платежи за трансфер европейских футболистов в Узбекистан. Некоторые из этих счетов Гульнара оплачивала не сама, а направляла компании Zeromax. Общая сумма платежей, осуществленных Zeromax в интересах и, как предполагают журналисты, по поручению Каримовой, составляет 127 млн франков.
По мнению Максуди, Швейцария должна попридержать миллионы.
«Если швейцарское правительство сейчас же и безо всяких условий отдаст деньги, оно уничтожит все шансы на реформы в Узбекистане», - отметил он.
Максуди заявил, что передача денег Узбекистану возможна лишь тогда, когда «будут урегулированы все юридические вопросы».
Генпрокуратура Узбекистана 28 июля 2017 года сообщила, что в августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, Каримова с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков. Утверждается, что на территории Швейцарии находятся денежные средства в размере 777,8 миллиона долларов.
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