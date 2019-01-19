Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) одержала вторую победу на международном турнире «Четырёх наций» в Дохе.
Во втором туре подопечные Усмона Тошева взяли верх над хозяевами турнира сборной Катара со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Шарафджон Солехов, который отличился на 37-й минуте встречи.
Обе команды доигрывали матч в меньшинстве. На 61-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил капитан олимпийской сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе, а на 80-й минуте с поля был удален защитник катарцев Элиас Ахмед Али, который совершил грубый фол на Мухаммаджоне Рахимове.
В другом матче второго тура турнира «Четырёх наций» сборная Ирана отправила пять безответных мячей в ворота своих сверстников из Кувейта.
Ранее в первом туре олимпийская сборная Таджикистана обыграла команду Ирана со счетом 2:1, а Катар был сильнее Кувейта – 3:1.
Теперь в заключительном туре олимпийская сборная Таджикистана встретится со сверстниками из Кувейта. Эта встреча пройдет в понедельник, 21 января, на поле Академии «Aspire» в Дохе и начнется в 19:30 по душанбинскому времени. В другом поединке сойдутся сборные Катара и Ирана.
Напомним, что участие на турнире в Катаре является одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана (U-23) к отборочному циклу чемпионата Азии-2020. В отборочном турнире азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, наша сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
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