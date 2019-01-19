Визажист Сабрина МОС (Карамшоева) рассказала о бьюти-бизнесе: с чего нужно начинать и можно ли на этом купить себе квартиру.

Ошибки и разочарования

- Сабрина, вы стали визажистом ещё тогда, когда в стране не было повальной моды на эту профессию, не было гарантий, что такой бизнес будет приносить доход. Расскажите, как вы в него пришли?

- Когда я была маленькой девочкой, мама приносила домой газеты, а я смотрела на фотографии девушек на их страницах и думала «Ну почему они такие некрасивые? Им нужно помочь». Я брала карандаши и начинала «помогать» исправлять форму бровей, «рисовать» глаза, за что всегда получала от мамы по рукам. Когда я подросла, стала следить на блогерами-визажистами на канале YouTube, чьи работы и советы теплили мою надежду стать визажистом, потому что реальной возможности учиться этому делу в Таджикистане на тот момент не было. Поэтому по настоянию родителей я поступила на филологический факультет, кафедру иностранных языков.

Сабрина МОС Фото из личного архива

В 19 лет по семейным обстоятельствам мы переехали в Москву, где я впервые услышала про известного визажиста Гоар Аветисян. Это сейчас её знает каждый второй, а на тот момент её звезда только начинала зарождаться в России. Двухнедельные курсы обучения у неё стоили 1000 долларов, которых у меня не было. Родители не хотели мне помогать, потому что считали, что визажист – не профессия, а я должна окончить университет, стать преподавателем английского языка. Меня поддержала сестренка, Омина, которая предложила для начала пройти мастер-класс у Гоар, чтобы понять, захочу ли я посвятить этому делу свою жизнь. Беда была в том, что на мастер класс у меня денег тоже не было, а стоил он немалых денег - порядка 300 долларов. Поэтому я устроилась в ресторан своей хорошей знакомой помощником повара, где работала по тринадцать часов. Кстати, кушать готовить я не умела, но уж очень хотелось попасть к Гоар.

С Гоар Авенисян Фото из личного архива

Как только я накопила достаточную сумму, купила билет на двухдневный мастер-класс полюбившегося мне визажиста. Если бы я только знала, что мне он мало чем поможет…

Я смотрела за работой Гоар, и со стороны мне казалось, что все так просто, но на практике я не могла ничего повторить. Оказалось, что на обучении я была единственным новичком. Все остальные были опытными визажистами, которые пришли усовершенствовать свои навыки. Тогда я вынесла свой первый урок, ходить на мастер-классы нужно, но только когда ты состоявшийся мастер. Помню, пришла я домой вечером и сказала сестренке, что, наверное, у меня не получится. Но она громко возразила: «Мы потратили 300 долларов, ты должна научиться». Я согласилась.

Фото из личного архива

Денег, как вы понимаете, было не много, поэтому передо мной встал выбор - покупать профессиональную косметику или более бюджетную. Папа посоветовал купить один тональный крем, но хороший, чем десять, но плохих. Но денег тогда не дал, потому что хотел выработать в нас с сестрой самостоятельность в принятии решений. На тот момент сестренка скопила 1000 долларов, которыми поделилась со мной. Довольные мы пошли в магазин, и я думала, что скуплю всё-всё за те деньги, что были у меня на руках. По факту из магазина я вышла с пустым карманом и маленьким пакетиком базовой косметики и кисточек.

Я начала выкладывать свои работы на странице в Instagram. Моей постоянной моделью была сестренка, которую я красила по 5 раз день, у неё даже веки отекали. Мне стали писать девочки, восхищаться работами и приглашать в Душанбе. Конечно, сорвалась в ожидании, что меня ждет громадный успех, и что люди будут толпиться за дверью. На деле снова ждал провал - никто не спешил записываться на макияж, хотя стоил он на тот момент всего 150 сомони. Я не стала отчаиваться, взяла свой сертификат и сумку с косметикой в руки, стучалась в двери всех салонов красоты. Везде отвечали: «Своих мастеров много. Ну и что, что ученица какой-то Гоар? Не знаем такую!». Не сработало.

С сестрой Оминой Фото из личного архива

Тогда я решила делать макияж всем желающим, бесплатно, рассчитывая на эффект сарафанного радио. В таком режиме я проработала еще три месяца, после чего стала набирать популярность. Сегодня я принимаю минимум по 3-4 человека в день, а бывает, что до 10 клиенток могу принять – с 5 утра до самого вечера.

«Машину и квартиру ещё себе не купила…»

- Насколько это прибыльный и рентабельный бизнес? Сколько в среднем можно зарабатывать на профессиональном визаже?

- Бизнес вполне себе рентабельный. Только нужно учитывать несколько важных факторов. Будьте готовы, что половину от своей прибыли нужно будет тратить на приобретение хорошей, качественной косметики. Если зарабатываете пять тысяч сомони, три тысячи из них тратите на косметику. А еще каждый месяц откладываете деньги на повышение квалификации. Сфера визажа требует постоянного обучения и роста. Каждый день в мире появляются новые техники, нюансы, которые нужно знать. Я, к примеру, за пять лет карьеры, машину и квартиру еще себе не купила. Но я обучалась у всемирно известных визажистов, как Гоар Аветисян и Марио - личного визажиста Ким Кардашьян, Мишель Обамы и Джениффер Лопес, а еще открыла свой салон красоты. Поэтому сразу расставляйте приоритеты. Если хотите быстрой наживы, и вы готовы через несколько лет уйти из сферы makeup, то можете обогатиться.

С Ким Кардашьян и Марио Фото из личного архива

- Как быстро можно окупить первые вложения в бизнес?

- У всех по-разному. Я смогла окупить за полтора-два года. Кто-то делает это быстрее. Знаю девочек, кто сделал это за полгода. Тут как повезет.

«Я знаю девушек, которые даже спать ложатся с профессиональным макияжем»

- В обычной жизни вы сами часто краситесь?

- Не часто. Для повседневного выхода я обычно использую тон, бальзам для губ и тушь для ресниц.

Фото из личного архива

Я не сторонник сильного макияжа на каждый день. Это портит кожу, она не дышит и, значит, быстрее стареет. Я знаю девушек, которые даже спать ложатся с профессиональным макияжем, потому что им жалко смывать косметику, которую они покупали за большие деньги. Девочки, не делайте этого! Если вы хотите выглядеть хорошо и пользуетесь декоративной косметикой, ухаживайте за кожей, хорошенько смывайте её перед сном, даже если она у вас супер дорогая.

В тоже самое время я настоятельно рекомендую не выходить с «голой» кожей на улицу. В тональных кремах и пудрах имеется важный защитный барьер SPF, который защищает кожу от ультрафиолета. Просто нужно выбирать легкие текстуры.

Работа Сабрины Фото из личного архива

- Опять же, визажистов сегодня много. Как определить, к кому пойти?

- Начать свое исследование с изучения страничек визажистов в Instagram. Посмотрите фотографии, но не слишком верьте им. Визажисты часто используют программы, улучшают качество фотографий. Это, конечно, не красит визажиста, но все же многие грешат этим. Визажист Марио, например, фотографирует свои работы на профессиональную камеру, потому что на ней видно все – родинки, мелкие изъяны. Он объяснил это тем, что хочет видеть свои работы такими, какие они есть на самом деле. Это помогает ему расти, совершенствоваться. После его мастер-класса я тоже купила такую камеру, и свои работы снимаю только на неё. Но большинство визажистов продолжают фотографировать на телефоны, использовать фильтры, поэтому в достоверности таких фотографий можно усомниться.

Также требуйте от мастера стерильности, требуйте чистые кисточки. Проблемы кожи лица могут передаваться от клиента клиенту, поэтому мастеру важно чистить кисти после каждого клиента.

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