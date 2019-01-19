На эротику вы точно купились :) Не то, чтобы ее у нас нет, но по большей части речь идет о протесте женщин, сталкивающихся с неравноправием, непониманием, стереотипами. Мы их жарко в этом поддерживаем.
Налоговый комитет потребовал у операторов посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Пока достоверно ничего не известно, но вполне вероятно, что связь в Таджикистане скоро вновь подорожает… Ну и качество при это вряд ли улучшится.
«Любое уважающее себя государство, чтобы не впасть в зависимость от иностранных авиакомпаний, должно иметь свою государственную авиакомпанию». А в Таджикистане ее, скорее всего, скоро не будет.
Какого сосуна, спрашиваете вы? Вот и мы не знаем, но поинтересовались у людей на улице в Душанбе и Ташкенте, нравится ли им идея переименовать месяцы?
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон узаконил двухлетний запрет на все проверки субъектов предпринимательства в сфере производства. Смотри, кого запрещается проверять.
Взять бы эти инициативы, да на своей земле внедрить. Это мы про наши международные инициативы и внутреннее ничего неделание. Таджикистан по уровню водоснабжения, доступу к питьевой воде занимает 156 место из 177 стран мира. Алё, вокруг ледники….
Тут мы узнали, как в Душанбе трудоустроили подростков с аутизмом.
Охранять популяцию животных, которые обитают при температурах до -65 мороза и на высоте 6 тысяч метров, – адски тяжелая работа. Мы съездили и убедились сами.
А у нас в квартире газ. А у вас? Нет? Ну, вполне возможно, что совсем скоро будет. Надо бы инфографику сделать (лайфхак :)), как им пользоваться, а то вот у нас в редакции целое поколение выросло, которое не знает, что простым включением конфорки газ не появляется, тут еще и зажженную спичку поднести нужно.
Платим, платим, и все равно должны… «Барки точик» назвало население наиболее крупным своим должником, которое за годы независимости задолжало аж 80,4 млн. сомони.
На строительство стелы, которую снесли с нулевого километра в Душанбе ещё в 2015-м году, ушло 10 лет. Турецкие часы, которые появились на месте этого памятника около месяца назад, установили за несколько дней. О чем этого говорит? Комментаторы подскажут.
Мы узнали, какие имена таджикистанцы давали детям в 2018 году?
Пройдите наш тест и определите, где фейк, а где настоящая поэзия.
Есть надо меньше. Особенно хлеб. Таджикистан вошел в десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания.
Перестал жевать? Вставай на лыжи! Знаем, мы тоже не можем, но все равно вставать нужно. Для здоровья.
Нет снега? Мы знаем как его вызвать! А заодно отпугнуть нечистую силу. Учитесь.
Не получилось вызвать снег? Все равно – на лыжи. Ну, или на коньки. И вперед! Хоть по асфальту :)
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