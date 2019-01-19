В сентябре 2018 года пр родах скончалась жительница села Джавкандак, что в Согдийской области Таджикистана, мать троих несовершеннолетних детей 36-летняя Сановбар Сатторова, несмотря на то, что не страдала никакими заболеваниями и не жаловалась на здоровье. Женщина ждала появления на свет мальчика - четвертого ребенка в семье в конце сентября.

Дилбар Мадалиева, свекровь Сановбар, рассказала ИА "Фергана", что схватки у невестки начались около полудня 26 сентября. Так как в сельском центре здоровья нет машин скорой помощи, женщину повезли в роддом центральной больницы Истаравшана на машине соседа-таксиста. Примерно в половине третьего Сановбар уже оказалась на приеме у акушера-гинеколога. Врач сообщила родным роженицы, что у той наблюдается небольшое повышение артериального давления. Для нормализации давления женщине дали таблетку.

– После этого врач обнадежила нас, сказав, что теперь у Сановбар все нормально. Мы несколько раз видели ее в окне палаты, она знаками показывала нам, что у нее все в порядке. Примерно в час ночи санитарка сообщила нам, что начались роды, и, видимо, скоро ребенок появится на свет. Все обрадовались, надеясь, что уже через несколько часов в нашей семье будет пополнение. Однако где-то в полтретьего ночи нам сообщили, что Сановбар стало плохо. Примерно через час появилась врач и спросила, есть ли тут родные Сатторовой? «Я ее свекровь! Что случилось?» – говорю я. «У вашей снохи упало давление...», – вспоминает Дилбар Мадалиева.

Дилбар испугалась и, не помня себя, стала умолять врача спасти Сановбар – пусть даже ценой жизни новорожденного. Но было поздно. Вместе с Сановбар погиб и ребенок. У женщины остались трое детей: 6-летная Навбахор, 9-летняя Саноат и 16-летний Хусейн...

Трагическую весть сообщили мужу Санавбар, Лутфулло Мадалиеву, который находился на заработках в Красноярске. Лутфулло успел приехать на похороны жены, с которой они прожили вместе 17 лет.

– За все эти годы она ни разу в больницу не попадала, даже на недомогание никогда не жаловалась. Что случилось, почему врачи не смогли спасти ее, мы не знаем, – говорит Лутфулло.

Главврач роддома центральной больницы Истаравшана Мирзо Бободжониён говорит, что случай этот для их госпиталя беспрецедентный: за последние 10 лет здесь не было зафиксировано ни одного факта смерти рожениц.

Показатели неустойчивы

Ежегодно в Таджикистане появляются на свет 230-250 тысяч детей. По данным начальника Управления организации медицинских услуг матерям, детям и планирования семьи Минздрава республики Шерали Рахматуллоева, смертность матерей во время родов за годы независимости сократилась более чем в 3,5 раза. В 2017 году смертность составляла 25 случаев на 100 тысяч живорожденных детей, в 2018 - этот показатель уже достиг 26. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другие цифры: по ее данным, в последние годы в Таджикистане на каждые 100 тысяч рождений приходится в среднем 32 случая материнской смертности.

Согдийская область является наиболее промышленно развитым регионом республики. Медицинская помощь населению здесь на довольно высоком уровне еще с советских времен. Начальник Управления здравоохранения области Фаррух Максудзода говорит, что в области в целом наблюдается снижение смертности рожениц. Тем не менее, по его словам, «пять последних лет показатель материнской смертности в северном Таджикистане остается неустойчивым».

Фаррух Максудзода Фото Тилав Расулзаде

– В 1995 году смертность составляла 81,2 случая на 100 тысяч живорожденных детей. В двухтысячных эта цифра ощутимо снизилась. В 2013 году данный показатель составлял 35,1; в 2014 году – 28,5; в 2015-м – 31,2; в 2016-м – 19,4; в 2017-м – 17,6, за 10 месяцев 2018 года он составил 33,5 случая, что нас обеспокоило, – констатирует Максудзода.

Что происходит?

По словам Шерали Рахматуллоева, материнская смертность чаще всего связана с заболеваниями в период беременности. Каждый конкретный случай смерти исследуется, выявляются причины. В свою очередь Фаррух Максудзода замечает, что материнская смертность в целом связана с уровнем здоровья женщин репродуктивного возраста. По его данным, в 2018 году основными причинами смерти матерей были акушерские заболевания: кровотечения, септические состояния, а также повышение кровяного давления.

В Минздраве и Согдийском облздраве утверждают, что одной из предпосылок благополучной беременности и родов является своевременная регистрация и постановка на учет женщин в течение первых 12 недель беременности. За время беременности женщина должна не менее семи раз явиться в центр здоровья. В течение последних трех лет в Таджикистане своевременно вставали на учет около 90% беременных.

Кандидат медицинских наук Замира Касымова полагает, что смерть матерей в основном связана с тремя факторами. Во-первых, родственники беременной женщины часто откладывают обращение к врачам, потому что не хотят или не могут оплачивать расходы, связанные с дородовыми обследованиями. Во-вторых, в сельских районах отсутствует служба скорой помощи и, как следствие, бывает невозможно оказать своевременную и качественную экстренную медицинскую помощь больным. И, наконец, в 60% случаев материнская смертность связана с несвоевременной доставкой женщин в родильные дома. Так, например, в советское время существовала санитарная авиация, которая позволяла спасти жизнь десяткам женщин.

Иллюстративное фото Фото: UNICEF.org

По причине отдаленности учреждений медпомощи до сих пор во многих горных районах и населенных пунктах страны, таких как Ляхш, Таджикабад, Сангвор, Рашт, Ховалинг, Бальджуван, Горная Матча и других, практикуются домашние роды с помощью народных акушерок-момодоя. По словам Шерали Рахматуллоева, такие роды составляют 20-25% от общего числа родов, происходящих в вышеназванных районах. В целом же по республике домашние роды составляют 3,7% от общего количества родов.

Платите, гражданочка!

Согласно Перечню бесплатных медико-санитарных услуг, оказываемых гражданам Таджикистана учреждениями государственной системы здравоохранения (утвержден постановлением правительства от 02.12.2008 за №600), роды должны проводиться бесплатно. В этом документе, в частности, говорится, что «оказание скорой и неотложной медицинской помощи, включая медикаментозное обеспечение, осуществляется для всех категорий населения при состояниях, угрожающих жизни гражданина либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и родов».

Однако, как показывает практика, этот пункт закона соблюдается далеко не всегда. В большинстве случаев все действия, начиная от вызова врача в ночное время и доставки беременной женщины в роддом и заканчивая необходимыми медицинскими процедурами, осуществляются за счет самой пациентки и ее родственников. Здесь стоит отметить, что в Таджикистане до сих пор не введена система обязательного медицинского страхования, и почти за все услуги врачей пациентам приходится платить.

Нередко бывает, что врачи не выполняют свои профессиональные обязанности должным образом. В начале декабря на заседании коллегии Генпрокуратуры Таджикистана было сообщено, что в отношении 42 медработников возбуждены уголовные дела за халатное отношение к своим обязанностям, повлекшее негативные последствия для здоровья пациентов. Ранее Служба госнадзора в сфере здравоохранения информировала о том, что за январь — октябрь к административной ответственности за постановку неправильных диагнозов пациентам были привлечены 40 врачей.

Особую тревогу у надзорных ведомств вызывает нецелевое использование бюджетных средств, вымогательство денег у пациентов, коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками медицинской отрасли. Сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон не раз называл здравоохранение одной из самых коррумпированных отраслей в стране. По данным Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, по количеству коррупционных преступлений медицина занимает первое место.

Факторы не медицинского характера

Руководитель ячейки Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) в Согдийской области Дилбар Самадова считает, что материнская смертность в республике обусловлена не только медицинскими, но и социально-экономическими факторами. Есть отдельные крупные районы, где до сих пор нет своих опытных врачей-гинекологов — туда по очереди направляют на работу врачей из других районов. Многие медики из-за низкой зарплаты уходят с работы и уезжают трудиться в другие страны. То же касается и будущих отцов, которые зачастую оставляют беременных жен и выезжают в трудовую миграцию за пределы страны.

– Большинство мужчин с наступлением беременности у жен уезжают на заработки. Это значит, что рядом с роженицей не оказывается близкого человека. Наши женщины не привыкли делиться своими чувствами с врачами. Они скорее стремятся отдалиться от врачей, чем приблизиться к ним. Особенно девушки — большинство из них не посещают гинеколога до замужества. При этом со здоровьем у многих молодых девушек — будущих матерей — тоже не все ладно. Многие страдают анемией, зобом, туберкулезом, другими инфекционными болезнями, что негативно сказывается на протекании родов и здоровье ребенка. Женщины должны регулярно проходить медобследования, но не делают этого, потому что почти все лабораторные анализы и обследования являются платными, и далеко не каждая будущая мать может взять на себя эти расходы. Попросить это сделать родственников мужа, с которыми живут беременные невестки, они тоже стесняются, — сетует Дилбар Самадова.

Дилбар Самадова. Фото Тилава Расул-заде

Кандидат медицинских наук, на условиях анонимности поговорившая с корреспондентом «Ферганы» , считает, что проблема материнской смертности в Таджикистане чрезвычайно сложна и многокомпонентна. Женщины умирают из-за бедности, бытовой антисанитарии, из-за того, что не привыкли беречь здоровье.

На женщин воздействует хронический стресс, недоедание, домашнее насилие. И, само собой, на материнской смертности сказываются общие проблемы в здравоохранении – в том числе качество медицинского обслуживания, дороговизна лекарств и недоступность современных технологий. При этом собеседница напомнила, что здоровье только на 20% в зависит от медобслуживания и на 80% — от условий жизни и отношения самого пациента к своему здоровью.

Эксперты считают, что для снижения уровня материнской смертности в Таджикистане необходимо не только улучшить подготовку специалистов, доступность и качество оказания медицинских услуг, но и повысить уровень жизни граждан. Кроме того, нужно учить как девушек, так и юношей правильному репродуктивному поведению и здоровому образу жизни еще со школьной скамьи. Парней это касается в не меньшей степени, поскольку они должны осознавать ответственность за здоровье будущей супруги и потомства.

Врачи в Таджикистане давно говорят о необходимости удлинять интервалы между родами до 3-4 лет, чтобы женский организм успел отдохнуть и подготовиться к новой беременности. Они также против слишком ранних и поздних родов. Тогда появление на свет ребенка не обернется трагедией, которая случилась с Сановбар Сатторовой и ее родными.

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