На этот вопрос читателя «АП» отвечают юристы компании «Химоя».

- Тысячи граждан Таджикистана в годы независимости выехали за рубеж и получили гражданство других стран - в Европе, Америке, Австралии и т.д. Я и моя семья много лет назад стали гражданами Канады. Эта страна стала для нас вторым домом, здесь наши дети закончили школу, получили образование и работу. Сейчас у нас есть паспорт Канады, но мы не хотим терять связей со своей исторической родиной. Мы очень хотим приезжать в Таджикистан к родственникам, по делам, открывать бизнес на родине, инвестировать в таджикскую экономику. У нас сохранились таджикские паспорта, водительские права и другие документы.

Имеем ли мы право сохранять таджикское гражданство и приезжать на родину по таджикским паспортам? Разрешает ли закон приобретать недвижимость таджикским гражданам, имеющим также и гражданство других стран? Также хотелось бы узнать, может ли человек, проработавший в Таджикистане всю жизнь, но имеющий в настоящее время гражданство другого государства, получать пенсию в Таджикистане?

- Согласно части 2, ст. 23 Конституционного Закона "О гражданстве РТ" - "Гражданин Республики Таджикистан, добровольно приобретавший гражданство иностранного государства, с которым Таджикистан не имеет договора о двойном гражданстве, утрачивает гражданство Республики Таджикистан".

На сегодняшний день у РТ заключен договор "О двойном гражданстве" только с Российской Федерацией.

Согласно пункту 36 - "Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РТ", утвержденному Указом президента РТ от 12 апреля 2017 года за №868, "В случае утраты гражданства Республики Таджикистан по инициативе органов внутренних дел и органов иностранных дел составляется представление об утрате гражданства Республики Таджикистан". Далее на основании этого представления утрата гражданства РТ оформляется Указом президента РТ (пункт 44, данного Положения).

В Кодексе об административных правонарушениях предусматривается ответственность за сокрытие информации о наличии другого гражданства, которая касается государственных служащих (должностных лиц):

"Сокрытие гражданином информации о наличии гражданства другого государства при избрании или назначении на должности, на которые законодательство Республики Таджикистан предусматривает ограничения по наличию гражданства другого государства, влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати показателей для расчётов" - (статья 501.1. КоАП РТ).

Уголовной ответственности за наличие другого гражданства законодательством не предусматривается.

Таким образом, если гражданин РТ получает гражданство другого государства (за исключением гражданства РФ), и это становится известно органам МВД (на территории РТ) или органам МИД (за пределами РТ), составляется представление об утрате этим лицом гражданства РТ. Данное лицо теряет гражданство Таджикистана после принятия Указа президентом.

Что касается права собственности. При утере гражданства РТ, то есть после вынесение Указа президента об утере гражданства, человек сохраняет право собственности на свою недвижимость. Вместе с тем, покупка недвижимости на свое имя (как физическое лицо) человеку, не имеющему таджикского гражданства, запрещается. Иностранцам разрешается приобретать недвижимость в нашей стране только если они создают в Таджикистане частную компанию и оформляют недвижимость на неё – частная компания, как резидент РТ имеет право на приобретение недвижимости на территории нашей страны.

И о пенсии. Иностранные граждане, постоянно осуществляющие трудовую деятельность в РТ, также имеют право на пенсию. Часть 1, ст. 11 Закона РТ "О страховых и государственных пенсиях": "Страховая пенсия назначается и выплачивается гражданам Республики Таджикистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в республике, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования".

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