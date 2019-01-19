АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
21 января – Состоится расширенное заседание правительства Таджикистана, где будут подведены итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год и планы развития республики на 2019 год.
21 января - Сборная Таджикистана по футболу в турнире «Четырех наций» в Катаре сыграет с командой Кувейта
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –21 ЯНВАРЯ
2000 – В Душанбе вышел в свет первый номер газеты «Азия-Плюс».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ЯНВАРЯ
1920 – Родился государственный деятель Махмадулло Холов, председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
1941 – Родился Народный писатель Таджикистана Кароматулло Мирзоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем -2+3.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем колебание от 0-5 мороза до 4-9 мороза, по ВГБАО ночью колебание от 19-24 мороза до 28-33 мороза, днем колебание от 7-12 мороза до 12-17 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 16-18 мороза, днем -3+2.
По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег), ночью временами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 2-4 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 3-5 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 5-7 мороза.
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