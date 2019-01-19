АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
20 января - В Минске стартует «Кубок развития-2019» по футболу среди юношеских сборных до 17 лет. Официальная церемония открытия начнется в 19:40, а уже в 20:20 (душанбинское время) прозвучит стартовый свисток поединка Беларусь – Таджикистан.
20 января – В Театре оперы и балета им. Айни премьера оперы Амирбека Мусо «Хусрав и Ширин». Начало в 17:00
20 января - Soft Skills Seminars- открытый мастер-класс от «Илмхона» в кафе Parking. Начало в 14.00. Спикер - управляющий директор Sky Central Asia Tajikistan Шерали Джурабаев.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –20 ЯНВАРЯ
1939 – Вышел первый номер газеты «Ведомости Совети Олии РСС Точикистон» («Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР»).
2008 – На Сангтудинской ГЭС-1 запущен в действие первый агрегат
2010 – Депутаты МН МО РТ утвердили положения СЭЗ «Ишкашим» и «Дангара»;
2010 – РТ ратифицировал соглашение по разработке проекта строительства ЛЭП CASA-1000.
2011 – АБР выделило $120 млн. на модернизацию автотрассы, связывающей Душанбе с узбекской границей (Турсунзаде).
2018 - Президент подписал постановление правительства о переименовании городов и районов республики: Курган-Тюбе переименован в Бохтар, город Сарбанд - в Леваканд, район Бохтар - в Кушониен, а городок Восе Восейского района — в Хулбук.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ЯНВАРЯ
1920 – Родился государственный деятель Махмадулло Холов, председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
1941 – Родился Народный писатель Таджикистана Кароматулло Мирзоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных горных-предгорных районах сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем -2+3.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем колебание от 0-5 мороза до 4-9 мороза, по ВГБАО ночью колебание от 19-24 мороза до 28-33 мороза, днем колебание от 7-12 мороза до 12-17 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные, в отдельных горных районах очень сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 16-18 мороза, днем -3+2.
По городу Душанбе – Пасмурно, осадки (дождь, снег), временами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 2-4 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 3-5 мороза.
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