АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- В 14:00 в театре им. Маяковского показ спектакля "Тартюф" по пьесе Ж.Б. Мольера в постановке Народного артиста РТ Баходура Миралибекова.
- В горнолыжном комплексе «Сафед-дара» стартуют республиканские соревнования по горнолыжному спорту среди юношей
- Организация "Открытие сердца" проводит семинар "Все о синдроме Дауна". Начало в 10.00 в Puzzle Coworking (Созидание). Вход свободный.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –19 ЯНВАРЯ
1936 – Образованы Худжандский и Кумсангирский районы.
1949 – Открытие VIII съезда ЛКСМ Таджикистана.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 12-14 мороза, днем -1+4.
По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью и утром дождь (выше 2000м снег), в предгоных райнах сильные, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 10-15 мороза.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах ночью дождь, днем преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег),ночью местами сильные, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 11-13 мороза днем -2+3.
По городу Душанбе-Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 2-4 мороза.
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