Житель валлийского города Порт-Толбот Иен Льюис продал более чем за 100 тысяч фунтов новую работу Бэнкси «Seasonʼs Greetings» («С праздниками!»), которую тот нарисовал на его гараже в декабре, сообщает ВВС.
Произведение купил владелец галереи в Эссексе Джон Брэндлер, которому принадлежат уже несколько работ Бэнкси. По словам Льюиса, другие люди предлагали за граффити больше денег, однако лишь Брэндлер согласился оставить его в Порт-Толботе.
Граффити появилось на гараже Иена Льюиса за несколько дней до Рождества. Из-за большого общественного интереса ему пришлось установить около стены заграждение.
«Я рад, что продал работу. Честно говоря, я сыт ею по горло», — сказал Льюис.
На граффити изображен ребенок с санками, который, на первый взгляд, ловит ртом снежинки - которые оказываются пеплом от костра.
Бэнкси (Banksy) — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта. Вокруг его биографии ведётся много споров. По одной версии, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что учёные из Лондонского университета королевы Марии выяснили настоящее имя Бэнкси - Робин Каннингем. По другой версии, Бэнкси — это Роберт Дель Ная, британский музыкант (группа Massive Attack), певец и граффитист. В подтверждение этой теории говорит оговорка диджея Goldie, сделанная в одном из интервью.
5 октября 2018 года на аукционе Sotheby's в Лондоне картина Бэнкси «Девочка с шаром» была продана за 1,04 млн. £ (1,4 млн. $). Однако, сразу же после окончания торгов картина была разрезана на лоскуты на глазах у участников торгов — она прошла через шредер, встроенный в раму. На своём сайте Бэнкси пояснил, что встроил уничтожитель в раму картины несколько лет назад, и что причина этого состоит в том, что «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением» (афоризм русского философа Михаила Бакунина). Поскольку спрятанный в раме картины уничтожитель бумаги сработал только частично, результат акции стал новым арт-объектом, получив название «Любовь в мусорной корзине», и по мнению обозревателей, подорожал вдвое.
Рекордная цена за произведения Бэнкси была установлена в феврале 2008 года: работа «Борьба с вредителями» была продана с аукциона за $1,9 млн.
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