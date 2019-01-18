Государственный авиаперевозчик «Таджик Эйр» фактически приостановил свою основную деятельность: авиакомпания не осуществляет рейсы по всем направлениям. Эксперты ожидают объявления компании банкротом с последующей её передачей в частные руки.

«Таджик Эйр» сталкивается с проблемами различного рода уже давно, однако более ярко они стали проявляться перед новогодними праздниками, когда авиакомпания стала переносить рейсы на несколько суток. В «Таджик Эйр» тогда говорили, что временно приостанавливают рейсы по некоторым направлениям, что компания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь этого года в связи с нерентабельностью некоторых направлений.

Позже авиакомпания и вовсе заявила, что обслуживать пассажиров до конца осенне–зимнего периода по российским направлениям будет частная авиакомпания «Сомон Эйр».

После этого «Таджик Эйр» отправил своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, и приостановил все рейсы.

«Решение отпустить сотрудников, было принято с целью оптимизации расходов в непростое для компании время. В отпуск отправлены стюардессы и летчики, и другие отделы, которые временно остались без работы. Головной офис компании работает в штатном режиме», - заявили «АП» в компании.

Отмечалось, что создана специальная комиссия под руководством премьер-министра Кохира Расулзода, призванная изучить ситуацию, провести проверку финансовой деятельности авиакомпании и принять решение о дальнейшей её судьбе.

«Мы надеемся, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону и мы будем снова совершать полёты согласно действующим направлениям», - добавили тогда в авиакомпании.

Долгожданная «рука помощи»

Национальный авиаперевозчик испытывает большие финансовые трудности с конца нулевых годов. Специалисты авиакомпании говорят, что в таких условиях перевозчик оказался из-за высоких цен на авиатопливо и нестабильной экономической ситуации. Они считают, что авиакомпанию от неминуемого банкротства может спасти только государственная поддержка.

Правительством для улучшения финансового состояния авиакомпании летом прошлого года был создан Наблюдательный совет, который возглавил Расулзода. Советом была принята Специальная программа государственной поддержки ОАО «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы, которая была одобрена постановлением правительства в конце сентября прошлого года.

Программа в частности была направлена на «привлечение иностранных и отечественных инвестиций, усиление государственно-частного сотрудничества».

Одним из пунктов прикрепленного к Программе плана мероприятий - Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом, Агентству по гражданской авиации и самой авиакомпании поручалось предоставить предложения о привлечении инвестиций путём приватизации пакета акций «Таджик Эйр».

Это означает, что правительство, которому принадлежит полный акций «Таджик Эйра», готово передать авиакомпанию в частные руки.

Избавиться от всего лишнего

Программой поддержки планировалось выставлять на продажу более двух десятков воздушных судов «Таджик Эйр». Намечалось списание с баланса авиакомпании и продажа самолетов 1969 -1992 годов выпуска.

Согласно плану мероприятий по реализации этой программы, технику авиакомпании планируется продавать в 2018-м и 2019-м годах.

Принятие такого решения объясняется «завершением срока эксплуатационных ресурсов и хранения (снятие с производства, консервация), убыточности их восстановления, большего потребления топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами, а также в целях обеспечения безопасности полетов».

Вырученные денежные средства планируется направить на финансовое оздоровление государственного авиаперевозчика.

В настоящее время авиапарк «Таджик Эйр» в основном составляют воздушные суда советского производства ТУ-154М, ТУ-134 А-3, АН-24 Б, АН-26, АН-28, ЯК-40, вертолёты МИ-8 МТБ, также воздушные суда Боинг 767-322, Боинг 757-200, Боинг 737-300, Боинг 737-500 и МА-60 китайского производства. Общее количество воздушных судов компании составило 34, в том числе 31 самолет и 3 вертолета.

От общего количества воздушных судов всего четыре самолета находятся в исправном состоянии. Шесть из них неисправны, а 21 находится на хранении. Из трех вертолетов исправен только один.

Передать в частные руки

Близкие к авиакомпании источники говорят об объявлении в ближайшее время авиакомпании банкротом, после чего её акции могут оказаться в частных руках.

«К этому шли планомерно на протяжении последних лет. Компанию держали на слабой кислородной подпитке, осваивая её ресурсы окольными путями в своих интересах. Основная масса прибыли «Таджик Эйр» выводилась посредством авиационного керосина: большой объем своей выручки тратился на приобретение топлива у Топливозаправочной компании, которая монополизировала сектор и продает авиакомпаниям топливо по завышенным ценам», - сказал источник.

По его словам, всё это привело к тому, что «Таджик Эйр» задолжал «кругленькую сумму» Международным аэропортам Душанбе и Худжанда, той же ТЗК, «Таджикаэронавигации», «Таджик Кейтеринг Сервис» (бортовое питание), «Амонатбонку».

«Скорее всего, - отметил источник, - будут списывать задолженности «Таджик Эйр» перед государственными предприятиями и структурами, и продадут авиакомпанию подешевле. А вот за долги перед частными ТЗК и «Таджик Кейтеринг Сервис» придется расплатиться новому владельцу, так как их никто прощать не будет», - заключил источник.

Лучше продать, чем держать полумёртвое

Экономист Рустам Азизов говорит, что любое уважающее себя государство, чтобы не впасть в зависимость от иностранных авиакомпаний, должно иметь свою государственную авиакомпанию.

«У Таджикистана она вроде есть, но она никак не развивается или, просто, не хотят её развивать. У «Таджик Эйр» отняли большую часть рынка, рентабельные направления полетов. Даже глава государства не летает на самолетах «Таджик Эйр», предпочитая частную авиакомпанию «Сомон Эйр»», - отметил он.

Дальнейшее существование государственного авиаперевозчика при таких условиях, по мнению экономиста, не имеет смысла.

«Даже если и будет государственная подпитка, она так же испарится, как и финансовые ресурсы компании. Лучше передать авиакомпанию влиятельным людям, которые могут себе позволить модернизировать её технический парк и улучшить её финансовое состояние», - объясняет он.

Экономист добавил, что появление на рынке достойного конкурента «Сомон Эйр» может привести к улучшению качества услуг и снижению их стоимости.

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