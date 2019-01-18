Гроссмейстер из Таджикистана Фаррух Амонатов, набравший 8 из 10 очков, поделил 1-е место с 4 шахматистами в турнире "А" на 17-м гроссмейстерском опене в Дели (Индия). Но победителем турнира он не стал, так как по дополнительным показателям его опередили Леван Панцулая (Грузия), Масуд Мосадегпур (Иран) и Кирилл Ступак (Беларусь).
«Поделил 1 место на турнире в Дели», - сообщил гроссмейстер на своей личной странице в Facebook.
В этом турнире участвовал и второй номер среди шахматистов Таджикистана Мухаммад Хусенходжаев. Он набрал 7 очков из 10 возможных и занял 30-е место среди 150 участников.
Полгода назад Фаррух Амонатов также с 8-ю очками из 10 занял первое место в Кубке мэра Мумбаи в Индии, а в декабре выиграл бронзовую медаль турнира в Чили.
Согласно регламенту турнира, всем шахматистам, занявшим с 1 по 10 места, присуждены денежные призы: от 100 тыс. до 600 тысяч рупий, отмечает издание The Times of India.
Досье: Фаррух Амонатов родился 13 апреля 1978 года. Чемпион Азии среди юниоров (1992), неоднократный чемпион Таджикистана, победитель турниров «Москва-Опен», «Владимир-Опен». В составе сборной Таджикистана шесть раз участвовал в шахматных Олимпиадах: в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2012 гг. Международный гроссмейстер с 2002 года.
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