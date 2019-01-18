Прокуратура района Носири Хусрав возбудила уголовное дело против жителя района Элёра Тухтаева. Он подозревается в убийстве своего односельчанина.
Накануне Нового года, 30 декабря в арыке недалеко от села Сангоба джамоата Навруз района Носири Хусрав Хатлонской области было обнаружено тело 19-летнего Валиджона Орифзода с признаками насильственной смерти.
Судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что его задушили.
Об этом сообщил пресс-центр МВД Таджикистана в еженедельной телепрограмме «Сипар» на телеканале «Точикистон».
Как сообщили в правоохранительных органах, по подозрению в убийстве задержан 25-летний житель джамоата Элёр Тухтаев. Он должен был стать скоро близким родственником убитому, так как Валиджон Орифзода уже сватался к его сестре. В сюжете телепрограммы задержанный Элёр Тухтаев признается в убийстве.
«Вечером 29 декабря в соседнем селе была свадьба. Я тоже пошел туда. На свадьбе наш будущий зять Валиджон подошел ко мне и перед ребятами начал шутить, с усмешкой называя меня «мой шурин». Я разозлился. Я и так был зол, что Валиджон, еще не женившись на моей сестре, часто встречается с ней», — рассказал Тухтаев.
По словам парня, около 20 часов он увидел, как Валиджон Орифзода уходит со свадьбы, и пошел за ним.
«Я хотел припугнуть его. Прихватив с собой женский платок, незаметно догнал Валиджона и стал его душить этим платком. Когда увидел, что он больше не двигается, вышвырнул его тело в арык и пошел домой», — признался Тухтаев.
Прокуратура района Носири Хусрав возбудила уголовное дело против Элёра Тухтаева по статье 104 («Убийство») Уголовного кодекса республики.
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