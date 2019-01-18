По меньшей мере 21 человек погиб и 68 получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападение в городе за последние 16 лет, пишет Би-Би-си.

Инцидент произошел утром в четверг. Начиненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания.

Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался.

Водитель, 57-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, погиб в результате взрыва. По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения полицейских.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

Президент Колумбии Иван Дуке, прибывший на место происшествия, назвал инцидент "сумасшедшим терактом".

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