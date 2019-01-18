По меньшей мере 21 человек погиб и 68 получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападение в городе за последние 16 лет, пишет Би-Би-си.
Инцидент произошел утром в четверг. Начиненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания.
Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался.
Водитель, 57-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, погиб в результате взрыва. По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения полицейских.
Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.
Президент Колумбии Иван Дуке, прибывший на место происшествия, назвал инцидент "сумасшедшим терактом".
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Баста шудани садҳо саҳифаи тарғиботии хабаргузории Sputnik дар Facebook
“Дар бухоро ба Бухоро меравам”: назари душанбегиҳову тошкандиҳо доир ба номи нави моҳҳои сол
Гузариши корхонаҳои Тоҷикистон ба низоми нави менеҷменти сифат
Мунира Шаҳидӣ: “Дар парлумони Аврупо Тоҷикистони муосирро муаррифӣ менамоям”
10 соли фаъолияти беташвиш. Имтиёзҳо аз пардохти андоз ба фабрикаи “Амирӣ”
HRW доир ба поймолшавии ҳуқуқҳои инсон дар Тоҷикистон дар соли 2018
Тоҷикистониён 30 рӯз бе қайд дар Қазоқистон ҳузур дошта метавонанд
Мастии марзбонон зимни рух додани садамаи марговар дар Хоруғ
Соҳибкори тоҷик дар Деҳнави Ӯзбекистон 20 ҷойи корӣ таъсис дод
Си Ҷинпин Эмомалӣ Раҳмонро ба Пекин даъват кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста