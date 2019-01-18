Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию, передает Би-би-си.
Сообщается, что 97-летний герцог Эдинбургский не пострадал в инциденте, который произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.
Букингемский дворец отмечает, что авария произошла с участием еще одного автомобиля, а на месте происшествия работает полиция.
Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.
Очевидцы также рассказали, что помогли ему выбраться из машины. Он был в сознании, но изрядно шокирован случившимся, сообщает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.
Герцог Эдинбургский смог покинуть место происшествия без посторонней помощи.
Также, как рассказал Уитчелл, двум людям, находившимся в другом автомобиле, была оказана медицинская помощь. Они получили небольшие травмы.
Сам герцог был доставлен в Сандрингемский дворец, где его осмотрел врач, который подтвердил, что принц Филипп не получил никаких травм.
Королева и герцог Эдингбургский находятся в Сандрингемском дворце с Рождества. При это принц Филипп не стал принимать участия в традиционной рождественской службе.
Он отошел от дел и перестал выполнять церемониальные обязанности в августе 2017 года.
В апреле 2018 года герцог перенес операцию на бедре.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Баста шудани садҳо саҳифаи тарғиботии хабаргузории Sputnik дар Facebook
“Дар бухоро ба Бухоро меравам”: назари душанбегиҳову тошкандиҳо доир ба номи нави моҳҳои сол
Гузариши корхонаҳои Тоҷикистон ба низоми нави менеҷменти сифат
Мунира Шаҳидӣ: “Дар парлумони Аврупо Тоҷикистони муосирро муаррифӣ менамоям”
10 соли фаъолияти беташвиш. Имтиёзҳо аз пардохти андоз ба фабрикаи “Амирӣ”
HRW доир ба поймолшавии ҳуқуқҳои инсон дар Тоҷикистон дар соли 2018
Тоҷикистониён 30 рӯз бе қайд дар Қазоқистон ҳузур дошта метавонанд
Мастии марзбонон зимни рух додани садамаи марговар дар Хоруғ
Соҳибкори тоҷик дар Деҳнави Ӯзбекистон 20 ҷойи корӣ таъсис дод
Си Ҷинпин Эмомалӣ Раҳмонро ба Пекин даъват кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста