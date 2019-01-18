Правительство Таджикистана заключило инвестиционное соглашение с кондитерской фабрикой «Амири» о модернизации и расширении действующих мощностей, а также строительстве и вводе в эксплуатацию новых предприятий.

Согласно подписанному документу, новые предприятия будут производить кондитерские изделия, крахмал и крахмальную патоку, а также мучные изделия.

В соответствии с заключенным соглашением, действующее предприятие по производству кондитерских изделий и возводимые новые предприятия в течение 10 лет будут освобождаться от уплаты следующих налогов и таможенных пошлин: налога на прибыль, НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования, товаров и сырья для переработки.

Модернизация и расширение действующих мощностей «Амири» и запуск при нем новых предприятий будут произведены в течение восьми лет.

На проведение этих работ планируется направить $23 млн, в частности $6,5 млн для строительства предприятий и $16,5 млн для их технического оснащения.

Эти средства, согласно соглашению, могут быть как средствами самой компании, так и других лиц.

«В случае увеличения или уменьшения затрат, инвестор имеет право изменить объем инвестиций и экономические показатели инвестиционного проекта», - говорится в документе.

По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, после ввода в эксплуатацию новых предприятий, компания ежегодно будет производить не менее 27 тысяч тонн кондитерских изделий, 8 тысяч тонн крахмала и крахмальной патоки и 1 тысячу тонн мучных изделий.

Кондитерская фабрика «Амири» находится в районе Рудаки, в джамоате Россия, участок Куштеппа. Она была создана в 2010 году, а ее официальное открытие и введение в эксплуатацию состоялось 6 сентября 2011 года.

Это современное отечественное предприятие в производственном цеху которого, на сегодняшний день, установлена одна технологическая линия «ONE – SHOT» высокой производительности по производству шоколадных конфет типа «Ассорти» с начинкой в ассортименте, шоколадной глазури в ассортименте, а так же установлена технологическая линия по производству отливной леденцовой, молочной карамели и карамели типа «Малибу».

Производственная мощность шоколадной линии – 500 кг\час, мощность карамельной линии – 250 кг\час. сообщается на странице компании в соцсети Фейсбук.

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